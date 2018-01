Trump wil geen geld meer pompen in ruimtestation ISS FT

25 januari 2018

12u00

Bron: The Verge & NOS 0 Wetenschap & Planeet Het Witte Huis overweegt de subsidie voor het internationaal ruimtestation ISS te schrappen vanaf 2025. Zonder dat geld moeten Amerikaanse astronauten voorlopig op aarde blijven.

Dat meldt technologiewebsite The Verge nadat het de ontwerpbegroting kon inkijken. Die begroting moet uiterlijk op 12 februari worden gepubliceerd. Daarna dient de senaat nog goedkeuring te geven.

Als de plannen daadwerkelijk doorgaan, worden Amerikaanse astronauten waarschijnlijk gedwongen om nog jaren te wachten vooraleer ze weer de ruimte in kunnen. NASA moet dan eerste nieuwe ruimtevaartuigen ontwikkelen, want de Amerikaanse president wil het geld aan andere zaken in de ruimte besteden. En daar zijn nu nog geen gepaste technologieën voor.

Zo heeft de Amerikaanse president het plan opgevat ruimtetuigen te ontwikkelen die verder de ruimte in kunnen en die bijvoorbeeld Mars kunnen bereiken. Ook wil hij weer astronauten op de Maan zetten en er een permanente basis bouwen.

ISS vliegt intussen al twee decennia om de Aarde. In 1998 werd de eerste module gelanceerd, sinds 2 november 2000 is het ruimtestation permanent bewoond.



Voor de Verenigde Staten is het programma vrij prijzig. Zij pompen elk jaar 3 tot 4 miljard dollar (of 2,4 tot 3,2 miljard euro) in het ruimtestation. In totaal hebben de Verenigde Staten omgerekend al ongeveer 70 miljard euro in het ISS geïnvesteerd.

Enorm verlies

The Verge noemt het mogelijke stopzetten van ISS "een enorm verlies" voor de commerciële ruimtevaart. Veel prominenten uit de commerciële ruimtevaart pleiten er dan ook voor om de subsidie nog tot 2028 door te zetten. Verwacht wordt dat de levensduur van het station dan ten einde loopt. De vorige president, Barack Obama, zegde een subsidie toe tot 2024.

Of 2028 haalbaar is, blijft onduidelijk. Verschillende partijen hebben al aangegeven dat ze in 2024 mogelijk nog geen manier gevonden zullen hebben om het ruimtestation volledig te vervangen en een nieuw te bouwen.