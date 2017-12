Trump mag een muur bouwen in... Ierland "want stormen bedreigen zijn golfresort" FT

Bron: The Guardian & The Independent 21 RV De Doonbeg Golf Club, het resort van de Amerikaanse president aan de westkust van Ierland. Wetenschap & Planeet De Amerikaanse president Donald Trump slaat zijn slag thuis: hij krijgt de toelating een muur te bouwen. Niet in Mexico, wel aan de westkust van Ierland.

Dat Trump houdt van golfen is al langer geweten, dat hij muren wil bouwen ook. Die twee 'werelden' combineert hij zo nu en dan. In Aberdeen, Schotland, staat er al eentje, naast zijn exclusieve golfbaan. Het houdt pottenkijkers buiten en bakent zijn golfresort strategisch af. 450 luxekamers, een spa, twee uitgestrekte golfbanen, een vergaderzaal, onderzoekscentrum, vakantievilla's en appartementen moest het paradepaardje in Balmedie tellen. Zijn doelstelling lag hoog: miljoenen toeristen lokken en 6.000 jobs creëren. Vandaag biedt de ‘Trump International Golf Club’ aan nog geen 150 personen werk. Het resort dat in juli 2012 opende, ligt er eenzaam en verlaten bij, trekt geen grote toernooien aan. Een investering van 1.25 biljoen dollar is geslonken tot 50 miljoen dollar. Twee golfbanen werden er een.

EPA Trump slaat een balletje in Aberdeen, Schotland (2011).

Maar het is niet het enige golfparadijs dat Trump aan de andere kant van de oceaan bezit. Ook in Ierland, aan de westkust, slaat de president weleens een balletje. En vandaag vernam hij het goede nieuws over zijn 'Doonbeg Golf Club': hij krijgt groen licht om er een muur te bouwen, eentje die zijn golfbaan beschermt tegen de Atlantische stormen die inbeuken op de kust. Het was een plan dat Trump eerder al had gelanceerd, maar dat hij had moeten laten varen na protesten van milieuorganisaties. Het oorspronkelijke plan: een 4,5 meter lange rotswand die 2,8 kilometer langs het strand liep. "Ongehoord", klonk het.

Stedenbouwkundigen zien er nu toch graten in zeeweringen te plaatsen, "vooral ter bescherming van de eerste, negende en achttiende hole, op 600 meter aan de zuidkant van Doughmore Bay en 250 meter aan de noordkant", zo luidt het in een rapport. De muur moet verdere erosie tegengaan, want de afgelopen jaren hebben winterstormen al meters zand en duinen weggevaagd.

"Ironisch", noemen critici het nieuws, want plots lijkt Donald Trump zich te bekommeren om het klimaat. De Amerikaanse president staat immers bekend als ontkenner van de klimaatverandering, maar vermeldde in zijn oorspronkelijke bouwaanvraag toch dat hij een muur nodig had, "om het stijgende water van de zee en de opwarming van de aarde tegen te gaan".

De plannen zijn intussen ook aangepast: de nieuwe muur zal bestaan uit metalen planken die in de grond bevestigd worden en kalksteenblokken. Die zouden niet zichtbaar zijn voor wie vanop het land de zee intuurt. De muur wordt afgewerkt met zand, aan de achterkant komen kasseistenen die versterking moeten bieden.

Beschermde dieren en planten

Volgens de manager van het resort, Joe Russell, is het project trouwens een uitgelezen kans om "het lokale bedrijfsleven een boost te geven en de economische toekomst van de regio te beschermen". Al denken ze er in het Ierse plaatsje anders over. De milieuorganisatie ‘Friends of the Irish Environment’, die eerder al tegen het oorspronkelijke plan inging, laat weten beroep te zullen aantekenen. "Elke ingreep, elke fysieke barrière zal het ecosysteem hinderen en de natuurlijke evolutie van de duinen belemmeren. En het brengt ook beschermde dier- en plantensoorten in gevaar." De duinen zijn onder andere de thuisbasis van de microscopisch kleine slak die er al sinds de ijstijd overleeft.

Trump kocht het resort in Ierland in 2014 en betaalde er ongeveer 15 miljoen euro voor. Hij beloofde in het verleden liefst 45 miljoen euro te investeren.

