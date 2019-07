Trendbreuk in de wereld: hongersnood neemt weer toe Annemieke van Dongen

15 juli 2019

Het doel om honger de wereld uit te krijgen, raakt verder uit zicht in plaats van dat het dichterbij komt. Dat concludeert Oxfam Novib in een rapport dat vandaag verschijnt.

Sinds 2014 is het aantal mensen in de wereld toegenomen voor wie genoeg eten niet vanzelfsprekend is. In 2017 ging het om 821 miljoen mensen, staat in het rapport. Daarmee drijven we volgens de ontwikkelingsorganisatie af van het doel om honger in 2030 te hebben uitgebannen, een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties als opvolger van de millenniumdoelen hebben gesteld.

Sinds de voedselprijzencrisis van 2007 en 2008 is er volgens Oxfam Novib weinig verbeterd. Sterk gestegen voedselprijzen zorgden toen voor sociale onrust en economische instabiliteit, die gezien worden als mede-oorzaken van de Arabische Lente. Tussen maart 2007 en maart 2008 werd maïs 31 procent duurder, sojabonen 87 procent en tarwe 130 procent. De prijs van rijst verviervoudigde begin 2008 zelfs in vier maanden tijd. In 2010 en 2011 volgde een tweede golf van prijsstijgingen.

Biobrandstoffen

De oorzaken van die voedselprijzencrisis zijn amper aangepakt, stelt Oxfam. De ontwikkelingsorganisatie wijst onder meer op speculeren met voedselprijzen, de groeiende vraag naar biobrandstoffen en veevoer. Klimaatverandering, met bijbehorende weersextremen waardoor oogsten mislukken, komt daar nog eens bovenop.



Waren in 2009 twintig Afrikaanse landen afhankelijk van voedselhulp, vorig jaar waren dat er 31. In die landen, zoals Jemen, spelen naast economische instabiliteit en klimaatverandering meestal ook gewelddadige conflicten een rol.

Regeringen in arme en rijke landen hebben allerlei veranderingen beloofd, maar weinig bewerkstelligd, stelt Oxfam Novib. “Door decennia van slechte besluitvorming hebben grote bedrijven onze voedsel- en landbouwsystemen overgenomen. Een duurzame voedselvoorziening en een fatsoenlijk inkomen voor boeren komen op een armzalige tweede plaats, na winst voor aandeelhouders.”

De Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties brengt vandaag cijfers naar buiten over het aantal mensen dat honger lijdt in de wereld en de oorzaken van ondervoeding.