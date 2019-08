Topman van Shell: “Wij steunen klimaatactivisten” Peet Vogels

01 augustus 2019

13u34

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Shell staat helemaal achter de eisen van klimaatactivisten voor duurzame energie. Shell-topman Ben van Beurden vindt dat er veel te weinig wordt gedaan om de opwarming van de aarde tegen te houden.

“Het zal u misschien verbazen wat ik als topman van een oliemaatschappij zeg, maar wij zijn blij met de actievoerders die de maatschappij bewust maken van het klimaatprobleem. We doen nu nog veel te weinig om de klimaatdoelen te halen”, aldus Van Beurden bij de presentatie van de halfjaarcijfers van Shell vanochtend.

Van Beurden wijst op de rol van de westerse landen. “De meest ontwikkelde economieën, waaronder Europa, zorgen voor de meeste uitstoot van CO2. Maar ze doen te weinig om dat te verminderen.” Om de opwarming van de aarde aan te pakken moet de uitstoot al in 2050 naar nul worden teruggebracht volgens Van Beurden. Maar dat zal met de huidige plannen niet gehaald worden.

Groen masker?

Shell is een van de weinige oliemaatschappijen die zich achter de Parijse klimaatdoelen heeft geschaard. Het bedrijf investeert miljarden in hernieuwbare energie en heeft bijvoorbeeld de bonussen voor de top mede afhankelijk gemaakt van het behalen van klimaatdoelen.

Tegenstanders wijzen erop dat Shell wel een groen masker opzet, maar ondertussen tientallen miljarden blijft investeren in olie- en gasproductie. Maar Van Beurden ziet daar geen tegenstelling in. Shell investeert vooral in gas, een brandstof die veel minder CO2 oplevert dan olie. Daarmee wordt al een forse verlaging van de CO2-uitstoot bereikt, klinkt het.

De wereld zal nog lang fossiele energie nodig hebben, denkt Van Beurden. “Denk alleen maar aan industrialisering in arme landen. Daar heb je fossiele energie voor nodig.” Een probleem hoeft dat ook niet te zijn. “Het gaat erom dat er netto geen uitstoot meer is. Je kunt de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld opvangen en opslaan. Of je kunt het compenseren.’’

Opmerkelijk

De uitspraken van Van Beurden zijn opmerkelijk. Shell heeft een moeizame relatie met milieu-activisten. In 1995 vocht het een pr-oorlog uit met Greenpeace over de ontmanteling van een afgedankt olieboorplatform, de Brent Spar. Shell wilde het gevaarte afzinken in de oceaan, maar Greenpeace voerde een succesvolle strijd om het platform af te breken op land. In 2015 voerde Greenpeace opnieuw actie tegen Shell vanwege de plannen om naar olie te boren in de poolzeeën bij Alaska. Shell zag daar vanaf nadat bij proefboringen geen olie werd aangetroffen.

De laatste jaren heeft Shell veel te maken met activistische aandeelhouders die willen dat het bedrijf meer doet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat heeft er voor gezorgd dat Shell beloofde in 2050 CO2-neutraal te zijn.