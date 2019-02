Toiletlek op het ISS: astronauten geconfronteerd met bijna 10 liter spuitend water ADN

07 februari 2019

16u18

Bron: NASA 0 Wetenschap & Planeet Een lekkend toilet aan boord van het internationaal ruimtestation ISS. Helaas, dan kan je niet even een loodgieter inschakelen. En dus moesten de astronauten zaterdag zelf de mouwen opstropen toen bij een mislukte installatie van een onderdeel bijna 10 liter water in het rond spoot, in een omgeving van gewichtloosheid.

Het incident gebeurde toen de crew een nieuw onderdeel wilden plaatsen, meldt NASA. Toen ze daarbij de ‘Quick Disconnect Module’ ontkoppelden, spoot er 9,5 liter water uit het toilet in de ‘Tranquility Section’ (in Node 3) van het station. Uit een rapport van NASA blijkt dat de bemanning “met handdoeken” het zooitje weer opkuiste en het lek ook weer kon herstellen.

“Ze maakten een connectiepunt van het drinkbaar watersysteem (de urine van de astronauten wordt gerecycleerd tot drinkwater, red.) aan het toilet los”, legt een woordvoerster van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie uit. “En toen ontstond het lek in dat systeem. Iedereen die al wel eens iets van loodgieterswerk in zijn eigen huis heeft gedaan, weet dat het soms kan misgaan.” Hoe het toiletincident er juist uitzag in gewichtloosheid, zei ze niet.



Wel benadrukt de woordvoerster dat “alle systemen werden geëvalueerd” en er “geen schade is”. “Daarna konden de astronauten met succes de upgrade aan hun toiletfaciliteit installeren, ter voorbereiding van een nieuw systeem dat in 2020 in het ISS wordt geleverd.”

In het ruimtestation verblijven momenteel de Rus Oleg Kononenko, de Amerikaanse Anne McClain en de Canadees David Saint-Jacques. Een kijkje nemen in het ISS? Dat kan met Google Street View.

