Toekomstige reizigers naar ruimtestation ISS vroeger in quarantaine door corona

12 maart 2020

16u08

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De ruimtevaarders die zich in Sterrenstad nabij Moskou voorbereiden op hun reis naar het Internationaal Ruimtestation ISS zijn in verband met het nieuwe coronavirus vroeger dan normaal in quarantaine geplaatst, zo heeft het Joeri Gagarin Traingscentrum donderdag bekendgemaakt.

Meestal vertoeven reizigers naar het ISS vanaf twee weken voor hun missie min of meer in quarantaine. Maar volgens directeur Pavel Vlassov van het Trainingscentrum is die voor de eerstvolgende bemanning vroeger begonnen.

Volgens de huidige planning vertrekken op 9 april de Russen Ivan Vagner en Anatoli Ivanitsjin, met de Amerikaan Chris Cassidy vanop Bajkonoer naar het ISS. Die Russen waren eerst reserve voor twee collega’s, maar door medische problemen zijn de oorspronkelijke kosmonauten nu reserve. De eigenlijke en de reservebemanning zijn dus al in quarantaine geplaatst.

Geen uitstappen

De ruimtevaarders zullen het Joeri Gagarin Trainingscentrum niet verlaten, ook niet voor het traditioneel bezoek aan de Kremlinmuur, waar onder andere Joeri Gagarin begraven is, en de woning van de vader van de Sovjet-Russische ruimtevaart Sergej Koroljov.

Sinds de VS in 2011 de spaceshuttle op stal hebben gezet, is Rusland voorlopig nog steeds het enige land ter wereld dat voor bemand transport naar en van het ISS kan instaan.

Mexicaanse griep

Vlak voor Frank De Winne in 2009 voor een tweede keer naar het ISS vertrok, was er ophef ontstaan vanwege een zieke Belgische cameraman die met de Belgische astronaut in contact was gekomen. Hij werd uit voorzorg, wegens de om zich heen grijpende Mexicaanse griep, in een ziekenhuis in Bajkonoer opgenomen, en miste de lancering hoewel hij uiteindelijk alleen maar verkouden bleek te zijn. De andere Belgische journalisten werden enkele uren in het “perscentrum” in quarantaine geplaatst.