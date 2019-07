Tientallen Belgen geëvacueerd voor natuurbrand in Turkse badplaats HAA

01 juli 2019

13u03

Bron: RTL Info 0 Wetenschap & Planeet Meer dan 900 toeristen, onder wie ook tientallen Belgen, zijn gisteren geëvacueerd uit een hotel in de Turkse badplaats Kusadasi, in het westen van het land aan de Egeïsche Zee. Het complex werd bedreigd door een felle bosbrand, maar bleef uiteindelijk gespaard van de vlammen, meldt RTL Info.

De hotelgasten waren aan het genieten van een openluchtconcert toen een bosbrand gisterenavond het hotel naderde en er paniek uitbrak. Onze landgenoot Jean-François was drie dagen eerder in Kusadasi aangekomen voor een deugddoende vakantie samen met zijn moeder, zijn echtgenote en hun drie jonge kinderen. Maar de brand gooide roet in het eten. “Je kon de hitte van de vlammen voelen. Het was echt heel indrukwekkend”, vertelde hij aan RTL Info.

Volgens onze landgenoot was de paniek groot en renden de hotelgasten alle kanten uit. Het personeel stuurde de reizigers richting de zee, waar een houten ponton algauw volgepakt stond. “Mensen sprongen in het water toen het vuur tot vlak bij het hotel was genaderd. Even heb ik de dood in de ogen gekeken”, aldus Jean-François. “Ik dacht dat mijn baby, m’n twee dochtertjes en moeder het niet zouden redden in het water.”

“Geschrokken en uitgeput”

Het hotel bleef uiteindelijk gespaard van de vlammen. De meer dan 900 gasten, onder wie ook enkele tientallen Belgen, werden geëvacueerd en naar een hotel een aantal kilometer verderop gebracht. Volgens Jean-François zat de lobby van dat “vluchtelingenhotel” deze ochtend afgeladen vol met “geschrokken en uitgeputte” vakantiegangers, wachtend op nieuws over wanneer ze naar hun hotel - en hun achtergelaten spullen - zouden kunnen terugkeren. Het is niet duidelijk of dat intussen al gebeurd is.

De bosbrand is sinds vanochtend onder controle, aldus nog RTL Info. Thomas Cook bevestigde aan de Franstalige nieuwssite dat 127 van haar klanten geëvacueerd werden uit verschillende hotels in de regio.