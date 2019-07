Tienduizenden vergapen zich aan totale zonsverduistering in Zuid-Amerika ADN

02 juli 2019

23u57

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Tienduizenden mensen hebben dinsdagnamiddag (lokale tijd) in Chili naar een totale zonsverduistering gekeken, waarbij de maan zich precies tussen de zon en de aarde plaatst.

#EclipseSolar2019 en timeLapse del eclipse total en #Chile pic.twitter.com/RyfyMG1AIx Estación bcp Meteorología(@ Estacion_bcp) link

Het spektakel was het eerst in de kuststad La Serena te bewonderen en verplaatste zich dan in zuidoostelijke richting naar Argentinië. Tienduizenden verzamelden zich om het natuurfenomeen aan de hemel te bekijken. Ook vele wetenschappers zijn naar de regio afgezakt.



De Atacama-woestijn in Chili en de Argentijnse provincie San Juan zijn ideale locaties om de zonsverduistering te bewonderen omdat er meestal geen wolken zijn. In de omgeving van Buenos Aires was het aan het begin van de verduistering nog lichtbewolkt.

Just WOW. #LaSillaTSE #MeetESO #SolarEclipse2019 With @Roel_vdHeijden and the Leiden astronomers. pic.twitter.com/zm4GVKTmqZ Marieke Baan(@ mariekebaan) link