Testruimteschip van Elon Musk voor missie naar Mars krijgt vorm. Lancering voor maart of april volgend jaar. In 2024 moeten eerste mensen vertrekken KVDS

24 december 2018

07u33

Bron: Business Insider 0 Wetenschap & Planeet SpaceX – het ruimtevaartbedrijf van Teslabaas Elon Musk – is volop bezig met de bouw van een testruimteschip voor een missie naar Mars. Dat blijkt uit beelden die afgelopen weekend de ronde deden op sociale media en genomen werden in Boca Chica (Texas), waar SpaceX een lanceringsbasis optrekt. Musk zelf reageerde erop, wat doet vermoeden dat ze authentiek zijn.

Het testruimteschip is een basisversie van de Big Falcon Rocket (BFR), die 100 passagiers en 150 ton cargo naar Mars zou moeten brengen. Volgens Elon Musk zou het prototype – dat hij de ‘test hopper’ noemt – in maart of april van volgend jaar al gelanceerd kunnen worden.

Tweets

De tweets kwamen zaterdag in de aanloop naar de lancering van een militaire satelliet door SpaceX. De Falcon 9 met een GPS-satelliet van een half miljard aan boord vertrok zondag - succesvol - vanop de lanceringsbasis Cape Canaveral in Florida.





Musk liet eerder al verstaan dat tests met het prototype - ‘hops’, want het gaat om lanceringen, de raket wordt niet in een baan om de aarde gebracht - een grote stap zijn in de richting van de bouw van de Big Falcon Rocket. Die zal bestaan uit een Starship van 55 meter hoog en 9 meter breed, dat gelanceerd zal worden met de Super Heavy-raketbooster van 67 meter hoog. (lees hieronder verder)

“Ik zal een volledige technische presentatie geven van Starship als het testruimteschip dat we bouwen in Texas succesvol gelanceerd is, hopelijk in maart/april”, tweette Musk zaterdag. “De ‘test hopper’ heeft dezelfde breedte als het Starship, maar is alleen niet zo hoog.” De Super Heavy zal meteen gebouwd worden zoals die er in de definitieve versie moet uitzien.

In Boca Chica werden foto’s genomen en gedeeld op sociale media van wat eruit ziet als onderdelen van de ‘test hopper’ die aankomen op de site en geassembleerd worden. Een Twitteraar maakte zelfs een simulatie van waar de onderdelen in de raket moeten komen. (lees hieronder verder)

You got something to show us in Texas? pic.twitter.com/vBF0WwwIfF Chris (Robotbeat)🗽🖖🏾(@ Robotbeat) link

So height would be 42m / 138 ft ? pic.twitter.com/5BdhZ8MdlK Martin { God of Mars }(@ martinengwicht) link

Musk gaf daarop uitleg over het materiaal waaruit het ruimteschip is opgebouwd, materiaal dat moet weerstaan aan extreme druk- en temperatuurverschillen en trillingen. Het ruimteschip moet namelijk verder dan ooit een mens geweest is: naar Mars en terug.

Het is de vraag of SpaceX de timing zal halen voor de testraket. In november verklaarde Musk nog dat er radicale wijzigingen aangebracht zouden worden in het design van het ruimteschip en deze maand kwam het nieuws dat SpaceX samenwerkte met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA voor de bouw van een nieuw type hitteschild voor het Starship.

Mensen

Musk blijkt er duidelijk in geloven. Meer nog. Op 31 oktober kondigde hij aan dat de eerste mensen naar Mars zouden moeten kunnen vertrekken over 6 jaar. “We mikken nog altijd op 2024”, vertelde hij tijdens een interview voor de podcast Recode Decode.