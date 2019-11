Test met ruimtecapsule van Boeing dan toch niet helemaal geslaagd ADN

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De noodtest die het Amerikaanse bedrijf Boeing gisteren heeft uitgevoerd met een capsule voor bemand ruimtetransport is dan toch niet helemaal volgens het boekje verlopen. Een van de valschermen van de Starliner is niet uitgeklapt.

Vanop een klein lanceerplatform op de militaire basis White Sands in New Mexico vuurde Boeing zijn Starliner met zijn eigen vier noodmotoren de hoogte in, om een noodgeval bij lancering te simuleren. Na een twintigtal seconden klapten valschermen tevoorschijn en kon het bij deze test onbemande ruimteschip veilig landen.

Aanvankelijk luidde het dat de proef succesvol was verlopen, maar later gewaagde Boeing van een "anomalie". Een van de drie hoofdvalschermen is om een nog onbekende oorzaak niet utgeklapt.

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA en Boeing zeggen ondertussen dat het ontplooien van slechts twee valschermen "aanvaardbaar is voor de paramaters van de tests en de veiligheid van de (toekomstige - BELGA) bemanning".

Boeing is samen met SpaceX een bedrijf dat door de NASA is uitgekozen om voor bemand transport naar en van het Internationaal Ruimtestation ISS te zorgen. Nadat in 2011 de laatste spaceshuttle op stal ging kan enkel Rusland voor dit vervoer instaan. Boeing wil nog steeds op 17 december een lege Starliner naar het ISS slingeren, zoals SpaceX in maart met zijn Crew Dragon capsule heeft gedaan.

De eerste bemande missies staan nog steeds voor volgend jaar op de agenda, maar zijn afhankelijk van verdere tests.