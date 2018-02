Tesla van Elon Musk zou binnen het jaar vernietigd kunnen zijn door heel ander gevaar dan planetoïdengordel Koen Van De Sype

Bron: LiveScience 5 Wetenschap & Planeet Een week zweeft de Tesla Roadster van Elon Musk intussen door de ruimte en nadat bekend werd dat de wagen van zijn koers was afgeweken en nu op een planetoïdengordel afstevende in plaats van op een baan rond Mars en de zon, heeft een expert nu onthuld dat het waarschijnlijk zo lang niet zal duren vooraleer Starman zichzelf de vernieling inrijdt.

De Tesla werd begin vorige week de ruimte in geschoten met de Falcon Heavy van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het moest een nieuwe generatie raketten inluiden, met een erg krachtige aandrijving en recycleerbare onderdelen. De wagen – met de pop Starman achter het stuur – zou koers zetten richting Mars, maar al na een dag werd duidelijk dat hij afweek. Hij zou Mars voorbijschieten en afstevenen op een planetoïdengordel, zo meldde Elon Musk zelf op Twitter. Maar zover komt het waarschijnlijk niet. (lees hieronder verder)

Volgens wetenschappers loert er immers nog een ander gevaar: straling. En die zal zijn tol eisen van alle materiaal van de wagen dat gemaakt is uit koolstof, zoals het plastic en de pop. De wagen is daar immers niet tegen uitgerust zoals échte ruimtetuigen. “Alle organische elementen zullen afgebroken worden door straling van de ruimte en de zon”, aldus William Carroll van de universiteit van Indiana, die een specialist is in plastic en organische moleculen. “Onder meer het leer en de stoffen waarmee de wagen bekleed is, maar ook het rubber en de verf zal beginnen af te schilferen.”

Materiaal dat bestaat uit koolstofverbindingen of koolwaterstofverbindingen breken door hun blootstelling aan straling: alsof je ze kapot knipt met een schaar, verklaart de expert aan LiveScience. “Die materialen in een dergelijke omgeving: ik geef ze geen jaar”, zegt hij nog. “Dan zullen ze allemaal uiteengevallen zijn en wegzweven de ruimte in.”

Het enige wat wél kan overleven, is het aluminiumframe van de wagen, eventueel metaal en glas. De hoop dat de Tesla miljoenen jaren zal overleven in de ruimte, is dus een beetje optimistisch volgens Carroll. Hij zal er waarschijnlijk al snel heel anders uitzien dan nu. En dan houden er nog geen rekening mee dat hij tegen ander ruimtepuin aanvliegt op zijn reis richting Mars en verder.