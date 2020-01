Temperatuur oceanen nog nooit zo hoog (en ze stijgt steeds sneller) KVDS

13 januari 2020

20u36 4 Wetenschap & Planeet De temperatuur in onze oceanen was het afgelopen jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit nieuwe cijfers, die maandag gepubliceerd werden in het wetenschappelijk magazine De temperatuur in onze oceanen was het afgelopen jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit nieuwe cijfers, die maandag gepubliceerd werden in het wetenschappelijk magazine Advances in Atmospheric Sciences . Meer nog, de afgelopen 10 jaren waren de warmste ooit in onze oceanen. En de temperaturen zouden steeds sneller stijgen.

De opwarming komt in alle oceanen voor, zo blijkt uit waarnemingen, maar de Atlantische Oceaan en vooral de Zuidelijke Oceaan rond Antarctica worden er het zwaarst door getroffen.

Broeikasgassen

Meer dan 90 procent van de warmte die ontstaat door de uitstoot van broeikasgassen (door toedoen van de mens) wordt opgeslagen in onze oceanen, klinkt het in de studie. De rest manifesteert zich als opwarming van onze atmosfeer, opwarming van het land en het smelten van zee-ijs.





Een belangrijk gevolg van de warmere temperatuur van het oceaanwater, is een stijging van de zeespiegel. Volgens satellietdata zou het zeeniveau sinds 1900 nog nooit zo hoog geweest zijn als de jongste 10 jaar. Wetenschappers verwachten dat het niveau met ongeveer een meter zal stijgen tegen het einde van de eeuw, waardoor 150 miljoen mensen op de vlucht zullen moeten. (lees hieronder verder)

De warmere watertemperaturen zouden daarnaast het ecosysteem in de oceanen verstoren en meer verdamping veroorzaken, wat dan weer resulteert in zwaardere regenval en overstromingen én meer extreme weerfenomenen, zoals orkanen en tyfoons.

Slecht nieuws

“De oceanen geven ons een heel goed beeld van hoe snel de aarde opwarmt”, aldus professor John Abraham van de University of St Thomas in het Amerikaanse Minnesota in de Britse krant The Guardian. Hij werkte mee aan de studie. “De oceanen tonen ons dat de aarde blijf opwarmen en dat het steeds sneller gaat. Dat is bijzonder slecht nieuws.”

2019 was niet alleen het warmste jaar ooit voor de oceanen, in dat jaar steeg de temperatuur van het water ook nog eens het snelst van de afgelopen 10 jaar. (lees hieronder verder)

Volgens de wetenschappers zouden onze oceanen overigens nog een tijdje verder blijven opwarmen, zelfs al slagen we erin om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken, zoals afgesproken in het Verdrag van Parijs. Oceanen reageren immers traag. Het realiseren van wat in het Verdrag van Parijs staat, zou de opwarming van de oceanen wel al een stuk kunnen afremmen.