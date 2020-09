Telescoop toont naweeën van ontploffing die onze voorouders 15.000 jaar geleden aan hemel zagen KVDS

21 september 2020

22u11

Bron: ESA 0 Wetenschap & Planeet De Hubbletelescoop van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is erin geslaagd om de naweeën vast te leggen van een supernova. De gigantische stervende ster zou ongeveer 15.000 jaar geleden op een spectaculaire manier ontploft zijn en daarbij zou zo veel licht vrijgekomen zijn, dat onze voorouders op Aarde het gezien moeten hebben.

De schokgolf van de explosie rolt nog altijd door de ruimte, met een snelheid van 350 kilometer per seconde. Hij verhit en comprimeert ruimtestof en gassen, waardoor die oplichten als een kleurrijke sluier. Hubble kon daar een beeld van maken in een nooit eerder gezien detail.

Zon

De stervende ster in kwestie had ongeveer twintig keer de massa van onze zon. Ze bevond zich op 2.400 lichtjaren van ons vandaan, maar de explosie was zo fel dat onze voorouders ze enkel dagen lang gezien moeten hebben aan onze hemel.





De resten van de supernova worden de Cygnus Loop genoemd, naar zijn positie in het sterrenbeeld Cygnus of Zwaan.

Lees ook: NASA deelt verbluffende foto van Jupiter