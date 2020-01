Telescoop maakt meest gedetailleerde foto’s van de zon ooit Maarten Veenendaal

30 januari 2020

16u19

Bron: AD.nl 10 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben de meest gedetailleerde beelden van de zon ooit gemaakt. Ze komen van een gloednieuwe Inouye-zonnetelescoop op Hawaï en laten zien hoe de zon uit een soort poffende maïskorrels bestaat.

Projectdirecteur Thomas Rimmele is zeer verheugd met de beelden die door de 344 miljoen euro kostende telescoop van het National Solar Observatory zijn gemaakt. “Dit zijn de meest gedetailleerde beelden die ooit van het zonneoppervlak gemaakt zijn!’’, jubelt Rimmele in The Guardian.

Stukje Frankrijk

Maar wat zien we eigenlijk?



De borrelende ‘gouden’ celachtige structuren zijn opstijgende delen plasma van ongeveer 6.000 graden Celsius warm. Eén zo’n ‘blokje’ is ongeveer zo groot als Frankrijk en stijgt op naar de oppervlakte, ontploft als het ware en laat zijn hitte los, om vervolgens weer ‘afgekoeld’ de zon in te verdwijnen en plaats te maken voor ander opstijgend plasma.



“Eerst leek het erop alsof we naar een helder punt keken, naar één enkele structuur. Maar nu zien we die uiteenvallen in veel kleinere structuren”, legt Rimmele uit.

IJsbad

De zonnetelescoop staat op de top van de drie kilometer hoge Haleakala-vulkaan op Hawaï en de spiegel heeft een doorsnee van vier meter, de grootste ter wereld. Omdat deze spiegel extreem heet kan worden, staat de telescoop in een ijszwembad zodat het apparaat niet oververhit kan raken. Er is voor twaalf kilometer aan waterleidingen aangelegd om het ijsbad aan te vullen.

Met de nieuwe beelden kunnen wetenschappers beter onderzoek doen naar de natuur- en scheikundige functies van de zon en daarmee het ruimteweer beter voorspellen. En dat is niet alles, zegt Rimmele: “Met de nieuwe instrumenten die de komende zes maanden in gebruik genomen gaan worden, kunnen we de magnetische velden rond het zonoppervlak meten.”

Amazing first-ever photos of our Sun by the brand-new world-class Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKI-ST) on Maui’s Haleakalā. With this Hawai’i continues on the cutting edge of astronomy & leads a new era of solar science with broad real-world applications. #SolarVision2020 pic.twitter.com/SGGSMc0kv9 Rep. Ed Case(@ RepEdCase) link