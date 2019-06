Tegen 2040 is het meeste vlees niet van dieren afkomstig LH

13 juni 2019

13u46 0 Wetenschap & Planeet Tegen 2040 zal ongeveer 60 procent van het vlees dat we eten niet van geslachte dieren komen. Het grootste deel van het vlees zal vervangen worden door kweekvlees uit laboratoria en plantaardige producten die smaken en eruit zien als dierlijk vlees.

Het managementadviesbureau AT Kearney geeft in een rapport aan dat veganistisch of plantaardig ‘vlees’ belangrijk zal zijn in de overgangsfase, maar dat het aandeel kweekvlees uiteindelijk groter zal worden. Volgens het rapport zal tegen 2040 35 procent van al het vlees kweekvlees zijn, en zal 25 procent bestaan uit veganistische vervangers.

Het rapport geeft ook aan dat veel mensen zich zorgen maken over de hoge impact van vlees op het milieu en over het welzijn van dieren. Kweek- en vegetarisch vlees zijn daar een antwoord op en hebben een veel lagere impact op het milieu.

Het rapport van AT Kearney stelt dat het slechts een kwestie van tijd is voor veganistisch ‘vlees’ de markt verovert. Beyond Meat is een voorbeeld van een snel groeiend bedrijf dat vervangburgers produceert. In mei trok het naar de beurs, en sindsdien is het marktaandeel van het bedrijf verdubbeld. Volgens AT Kearney is al een miljard dollar in dit soort veganistisch ‘vlees’ geïnvesteerd, ook door bedrijven die nu in de traditionele vleesindustrie actief zijn.

Kweekvlees zit nog in de experimentele fase. In laboratoria ontwikkelen wetenschappers stamcellen van dieren tot spiercellen en dus ‘echt’ vlees. Het alternatief is nog niet beschikbaar voor de consument, maar AT Kearney voorspelt dat kweekvlees belangrijker dan plantaardige producten zal worden omdat het dicht aansluit bij natuurlijk vlees.