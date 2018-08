Technologie en onze onstilbare honger naar informatie leiden tot wereldwijde cognitieve crisis Annick Wellens

Technologie geeft ons het gevoel dat we continu geïnformeerd moeten worden. Onderzoekers spreken van een cognitieve crisis en die eist zijn tol. "In plaats van onszelf af te vragen hoe we met minder van zulke technologie kunnen leven, moeten we onderzoeken hoe we technologie optimaal kunnen inzetten om onze geest te verheffen", aldus wetenschappers aan de universiteit van California, San Francisco.

Ken je dat gevoel wanneer een naam je bekend in de oren klinkt, maar je niet onmiddellijk weet van wat of waar je hem kent. Waarschijnlijk grijpt het grootste deel van de bevolking daarna naar zijn gsm om op zoek te gaan naar een Wikipediapagina, een Facebookprofiel of de Instagrampagina van een bekende blogger. Die onbedwingbare behoefte om via technologie op zoek te gaan naar antwoorden, duiden wetenschappers aan als de cognitieve crisis. En die belooft eigenlijk niet veel goeds.



Het blauwe licht dat een smartphone uitstraalt, zorgt ervoor dat je ’s avonds de slaap moeilijk vat. Talloze Twitterberichten over de globale crisis maken je slechtgezind en enkele minuten scrollen op Instagram tijdens de lunchpauze zorgen ervoor dat je minder productief bent. En dat zijn slechts enkele voorbeelden van negatieve gevolgen van de technologierevolutie.



Onstilbare honger naar informatie

Adam Gazzaley, professor neurologie aan de universiteit van California, San Francisco legt uit waarom we zo vatbaar zijn en ten prooi lijken te vallen aan de technologierevolutie: “De mens is een wezen dat voortdurend op zoek gaat naar informatie. Dat doen we op dezelfde manier als dieren die op zoek gaan naar eten.” Maar onze onstilbare honger naar informatie zorgt er ook voor dat we op een andere manier met onze omgeving interageren. Met tal van negatieve gevolgen. Zo wordt een gezellig avondje uit, een vakantie of een vlotte babbel onder vrienden dikwijls geboycot door de aanwezigheid van een smartphone, IPad of laptop.

Controle en het potentieel tot kwetsen

In plaats van moderne technologie uit ons leven te bannen, kunnen we het gewoon beter gaan gebruiken, vindt Gazzaley. Controle is een eerste belangrijke pijler: “Neem slimme beslissingen over waar, wanneer en hoe je de technologie gebruikt.”

De tweede pijler richt zicht tot multimediabedrijven: "In plaats van zich enkel af te vragen hoeveel personen het nieuwe product leuk, mooi en handig vinden, moeten ze zich realiseren of het product het potentieel heeft om mensen te kwetsen.”