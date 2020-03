Te veel zout eten blijkt immuunsysteem aan te tasten KVDS

26 maart 2020

12u47 11 Wetenschap & Planeet Te veel zout eten is niet alleen slecht voor je bloeddruk, het tast ook je immuunsysteem aan. Tot die conclusie zijn wetenschappers van de universiteit van Bonn gekomen.

De universiteit van Bonn is een van de belangrijkste in Duitsland op het vlak van immunologie. Muizen die veel zout te eten kregen, bleken veel meer last te hebben van zware bacteriële infecties. Menselijke vrijwilligers die zes gram zout extra per dag extra innamen, bovenop hun normale dosis, vertoonden ook een verzwakt immuunsysteem. Die zes gram komt ongeveer overeen met de hoeveelheid zout in twee fastfoodmaaltijden, zoals een hamburger en een pak friet.

Volgens professor Christian Kurts is het de eerste keer dat bewezen wordt dat het eten van te veel zout het immuunsysteem op een significante manier aantast. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Translational Medicine.





Tot nu toe werd uitgegaan van het tegenovergestelde effect. Verscheidene studies toonden aan dat infecties door parasieten op de huid sneller genezen dankzij zoutrijke voeding. De immuuncellen die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van parasieten (macrofagen), bleken beter te werken in de aanwezigheid van zout. Onderzoekers concludeerden op basis daarvan dat zout het immuunsysteem een boost geeft. Volgens de wetenschappers in Bonn is die veralgemening echter niet correct.

Het lichaam houdt de concentratie van zout in ons bloed en onze organen op een constant niveau. Enige uitzondering daarop is onze huid. Dat functioneert als een zoutreservoir en dat zou kunnen verklaren waarom zout zo goed werkt voor sommige huidaandoeningen.

Andere delen van het lichaam worden niet blootgesteld aan opgenomen zout. De nieren filteren het uit het bloed en laten het via de urine verdwijnen. De sensor die daarvoor verantwoordelijk is, heeft echter een onaangename bijwerking. Hij zorgt er ook voor dat een bepaalde stof wordt opgestapeld in ons lichaam (glucocorticoïden) die de werking van het meest voorkomende type immuuncellen (granulocyten) hindert. Die immuuncellen ruimen bacteriën op.

Tijdens een experiment met mensen waarbij een groep gevraagd werd om zes gram zout extra per dag te eten, bleken de immuuncellen van die laatsten na een week veel slechter om te kunnen met bacteriën. De testpersonen hadden ook een verhoogd level van glucocorticoïden in hun lichaam.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen om een effect op ons immuunsysteem dat vecht tegen bacteriën. En niet over onze afweer tegen virussen, zoals het nieuwe coronavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt een inname van maximaal vijf gram zou per dag aan voor volwassenen. Dat komt overeen met een afgestreken theelepel.

