Tanden van 25 miljoen jaar oude haai gevonden in Australië

09 augustus 2018

11u31

Bron: AAP, Daily Mail 2 Wetenschap & Planeet Een strandganger heeft op het strand in Torquay, in de Australische staat Victoria, een zeldzame vondst gedaan. Philip Mullay trof een megatand aan die volgens paleontologen afkomstig is van een reusachtig zeeroofdier dat maar liefst 25 miljoen jaar geleden leefde.

"Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het vond. Het leek alsof het recht uit de mond van een haai was gekomen, ook al leefde het dier blijkbaar zo'n 25 miljoen jaar geleden", zegt Philip Mullaly. De Australiër contacteerde dr. Erich Fitzgerald, een wetenschapper van het Victoria Museum, die met zijn onderzoeksteam ter plekke ging.



Op het strand bleken niet één, maar wel veertig tanden te liggen van het prehistorische monster. Nog nooit werden in Australië zo veel tanden van het dier aangetroffen volgens de wetenschapper.

"De tand die Mullaly vond, is nog even scherp als het moment waarop hij werd gebruikt om in walvissen te bijten", zegt Fitzgerald. "Vergelijkbaar met een mes om in steak te snijden. Zo scherp is het". Volgens de wetenschapper gaat het om een zeldzame vondst. Er werden al eerder tanden van haaien gevonden in Australië, maar die waren vaak ernstig beschadigd. "Dit exemplaar is zeer goed intact gebleven."

De 'carcharocles angustidens' is een oude neef van de legendarische megalodon, wat letterlijk 'megahaai met tanden' betekent. Het dier was tijdens het Mioceen en Plioceen de schrik van de zeeën. Naar verluidt had de haai een lengte van ongeveer negen meter. Zo'n drie à vier meter groter dan de witte haai die vandaag in onze zeeën zwemt. Op het menu van de haai stonden voornamelijk pinguïns, walvissen en dolfijnen.