Tand van prehistorische haai gestolen in Australië

13 maart 2018

14u20

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Een fossiel van een tand die aan een prehistorische reuzenhaai heeft toebehoord, is gestolen van een door de Unesco als werelderfgoed uitgeroepen nationaal park in Australië. Dat hebben de autoriteiten dinsdag bekendgemaakt.

De tand is afkomstig van de megalodon, een vis die wellicht meer dan twee miljoen jaar geleden is uitgestorven. Hij verdween van het afgelegen Cape Range National Park in het westen van Australië.

De bevoegde autoriteiten realiseerden zich dat de 2 tot 2,5 miljoen oude tand vrijdag van een theoretisch geheime plek is verdwenen en dat dieven er wellicht achter zaten.

Het was één van ongeveer een dozijn tanden van een megalodon in het gebied, maar wel één van de beste specimens. Het ding was vorig jaar gevonden.