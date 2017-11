Syrië wil toetreden tot klimaatverdrag (en dat betekent dat VS enige tegenstander ter wereld is) ADN

15u45

Bron: ANP 3 AFP Wetenschap & Planeet Syrië wil toetreden tot het internationale klimaatverdrag van Parijs uit 2015. Het verdrag dat beoogt de opwarming van de aarde terug te dringen, heeft in de wereld dan nog slechts één tegenstander: de Verenigde Staten.

Op de huidige klimaattop van de VN in Bonn werd vandaag bekendgemaakt dat Syrië toch meedoet. Circa tweehonderd landen onderschreven de eind 2015 in Parijs bereikte klimaatovereenkomst. Alleen Nicaragua en Syrië keerden zich tegen het akkoord. De VS stapten onder president Trump eerder dit jaar uit het verdrag en Nicaragua besloot het in september alsnog te ondertekenen.

Trump is niet uitgenodigd voor een internationale topconferentie over de verandering van het klimaat in december in Parijs. Dat hebben de Franse autoriteiten vandaag beklemtoond. De VS zullen naar verwachting wel een afvaardiging sturen.

EPA