Supercomputer toont wat er zou gebeuren als Aarde zou botsen met andere planeet

08 september 2020

18u49 2 Wetenschap & Planeet Britse wetenschappers zijn er met de hulp van een supercomputer in geslaagd om indrukwekkende 3D-simulaties te maken van de botsing van twee planeten, waarvan er eentje op onze Aarde lijkt.



Het lijkt misschien een scenario uit een sciencefictionfilm, maar het gebeurde al ontelbare keren in de geschiedenis van ons universum en dat zal in de toekomst niet anders zijn: botsingen tussen planeten of andere hemellichamen. Kennis van wat er tijdens zo een botsing gebeurt, kan ons meer vertellen over het ontstaan van onze Aarde en andere planeten die rond sterren draaien.

Simulaties

Onderzoekers van de universiteit van Durham lieten de COSMA-supercomputer meer dan 100 gedetailleerde simulaties maken van verschillende soorten botsingen. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Astrophysical Journal.





De wetenschappers ontdekten dat een botsing waarbij de planeet alleen geschampt werd – zoals die waarbij onze maan werd gevormd, 4,4 miljard jaar geleden – een beperkter verlies van atmosfeer met zich meebracht dan een frontale botsing. Bij het ontstaan van onze maan zou ongeveer tien procent van onze dampkring verloren gegaan zijn.

Ook de snelheid van de impact bleek een rol te spelen. Bij een grotere snelheid ging meer van de atmosfeer verloren en werd die soms zelfs volledig weggevaagd. In dat laatste geval kon ook de mantel van de Aarde beschadigd raken, dat is de laag die vlak onder de aardkorst zit.

De onderzoekers willen nu nog meer simulaties uitvoeren om het effect te onderzoeken dat de massa en de samenstelling van de botsende hemellichamen kunnen hebben.

