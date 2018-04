SUPERBATTERIJ van Vlaamse onderzoeksinstelling Imec belooft groter bereik voor elektrische wagens LB

10 april 2018

15u18 0 Wetenschap & Planeet De onderzoeks- en innovatiehub Imec, met hoofdkantoor in Leuven, kondigde gisteren een belangrijke doorbraak aan op het vlak van batterijen. Vorsers ontwikkelden een vastestofbatterij die in de nabije toekomst de capaciteit van de huidige batterijen met vloeibaar elektrolyt zal overtroeven en die bovendien sneller oplaadt. De capaciteit van de batterij bepaalt hoe ver je met je elektrische auto kan rijden, en laat die beperkte reikwijdte - samen met de prijs - nu net één van de redenen zijn waarom we nog niet massaal elektrisch tuffen.

Wat is er zo nieuw aan de batterij die Imec ontwikkelde? Hoofdonderzoeker en programmaleider Philippe Vereecken doet het uit de doeken.

"Wat we ontwikkeld hebben, is de eerste aanzet naar een superbatterij. Vandaag rijden elektrische auto's met natte Li-ion batterijen. We noemen ze nat omdat het elektrolyt (ionengeleider, red.) in de batterij een vloeistof is. Het probleem is dat die batterijen te weinig capaciteit leveren. De onderzoekswereld werkt sinds enkele jaren aan een nieuw type batterijen op basis van een vast elektrolyt."

Reikwijdte van benzinemotor

