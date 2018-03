Sudan, de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn ter wereld, is gestorven TT

20 maart 2018

Bron: AP 463 Wetenschap & Planeet Droef nieuws uit de dierenwereld. Sudan, de allerlaatste mannelijke noordelijke witte neushoorn ter wereld, is gestorven aan "complicaties gelinkt aan zijn leeftijd". Het ging al langer slecht met Sudan, die 45 jaar oud is geworden. Er zijn nu nog maar twee noordelijke witte neushoorns over, beide vrouwtjes: Sudans dochter en kleindochter. Het voortbestaan van de diersoort hangt daarmee aan een zijden draadje en is nu helemaal afhankelijk geworden van reageerbuisbevruchting.

Sudan, geboren in 1973 in wat nu Zuid-Soedan is, leefde sinds 2009 in de Ol Pejeta Conservancy in Kenia. Hij werd toen overgebracht vanuit de Tsjechische zoo waar hij na zijn geboorte naartoe werd gebracht, om deel te nemen aan een kweekprogramma van de laatste kans.

Nog twee vrouwtjes in leven

Maar er werden sinds 2009 geen nieuwe kalfjes geboren, en Sudans enige mannelijke metgezel, Suni, overleed al in 2014. Naast Sudan, die met zijn 45 lentes een gezegende leeftijd bereikt heeft, zijn er nu nog twee vrouwtjes in leven: Sudans dochter Najin en kleindochter Fatu. Ook zij wonen allebei in Ol Pejeta. Er worden nog pogingen ondernomen om via in-vitrofertilisatie eitjes van de beide vrouwtjes met sperma van Sudan te bevruchten en in te planten in vruchtbare zuidelijke witte neushoorns.

Sudan liep vorig jaar een infectie op aan zijn rechter achterbeen, en genas daar nooit meer van. Begin deze maand ging zijn gezondheid fel achteruit (zie video). De natuurorganisatie besloot daarom hem uit zijn lijden te verlossen en een einde te maken aan zijn leven.

Ivoor

Sudan werd 24 uur per dag bewaakt, en zijn lijfwachten riskeerden vaak hun leven om de neushoorn te redden. Ook al werden zijn hoorns voor zijn eigen veiligheid afgezaagd, toch probeerden stropers de stompjes vaak nog buit te maken. In Azië wordt het ivoor nog steeds gezien als een geneesmiddel voor allerlei kwaaltjes.

Bioloog Daniel Schneider deelde vorig jaar nog een trieste foto van Sudan, het allerlaatste mannetje in zijn soort. "Wil je weten hoe uitsterven eruitziet?", schreef hij erbij op Twitter. "Sudan is de laatste. Nooit meer."

Want to know what extinction looks like? This is the last male Northern White Rhino. The Last. Nevermore pic.twitter.com/o4obIQUpaR Daniel Schneider(@ BiologistDan) link