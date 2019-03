Studie: “Wereldwijd meer doden door fijn stof dan tabak” ttr

12 maart 2019

Bron: The Guardian 0 Wetenschap & Planeet De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte eerder bekend dat luchtvervuiling, met name fijn stof, verantwoordelijk is voor 4,2 à 4,5 miljoen extra doden per jaar. In een studie, die vandaag verschijnt in het wetenschappelijke vakblad European Heart Journal, tonen Duitse onderzoekers aan dat dat cijfer dubbel zo hoog ligt. Fijn stof eist zelfs meer doden dan tabak, zo blijkt uit het onderzoek.

Wetenschappers van de Johannes Gutenberg Universiteit en het Max Planck Instituut voor Chemie in Mainz konden via een nieuw model de interactie tussen verschillende pollutiebronnen, atmosferische processen, onze blootstelling aan vervuiling en de sterftecijfers beter in kaart brengen.

Luchtvervuiling is in Europa elk jaar de doodsoorzaak van zo’n 800.000 mensen, wereldwijd gaat het jaarlijks om 8,8 miljoen mensen. Dat is veel meer dan aanvankelijk werd gedacht, zo verduidelijkt professor Thomas Münzel aan ‘The Guardian’. “De WHO gaat ervan uit dat in 2015 7,2 miljoen mensen stierven door de gevolgen van tabak. Dat betekent dat luchtvervuiling wereldwijd meer levens eist dan tabak. En roken kun je vermijden, pollutie niet.”

“Het verband tussen luchtvervuiling en hart- en vaatziekten en aandoeningen aan de luchtwegen is ruimschoots aangetoond. Luchtvervuiling veroorzaakt beschadigingen aan de bloedvaten. Het gevolg is een toename van de bloeddruk, diabetes, beroerten, hartaanvallen en hartfalen”, aldus professor Jos Lelieveld van het Max Planck Instituut.

Pieken in Oost-Europa

Volgens de onderzoekers veroorzaakt luchtvervuiling wereldwijd gemiddeld 120 extra doden per 100.000 inwoners per jaar. In Europa stijgt dat gemiddelde naar 133. België zit met 126 rond het EU-gemiddelde van 129. De levensduur daalt gemiddeld met 2,2 jaar, zo blijkt uit de cijfers. Vooral in Oost-Europa liggen de cijfers hoog.

“De hoge Europese cijfers kunnen we verklaren door de combinatie van slechte luchtkwaliteit en een grote bevolkingsdichtheid, wat onze blootstelling aan pollutie van de hoogste ter wereld maakt”, zegt Münzel. “Dat de cijfers vooral pieken in Oost-Europa, waar de vervuiling vergelijkbaar is met die in West-Europa, komt vermoedelijk door de betere gezondheidszorg in West-Europa.”

Schone energie

“Het gros van de fijn-stofuitstoot komt van de verbranding van fossiele brandstoffen”, stelt Lelieveld. “We moeten dringend overschakelen op schone energie. Dat is noodzakelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen, én we kunnen het aantal luchtvervuilingsdoden met 55 procent reduceren”. Ook de emissies van de industrie en de landbouw moeten verder naar beneden gehaald worden, verduidelijkt Lelieveld.

Volgens een rapport van de Europese Commissie dreigt ons land zijn klimaatdoelstellingen in 2020 en 2030 te missen voor de uitstoot van broeikasgassen in de niet-industriële sectoren, zoals transport, huisvesting, de landbouw en de tertiaire sector. In 2020 zouden ze met 12 procent zijn gedaald ten opzichte van 2005, in plaats van 15 procent. In 2030 moet België een daling met 35 procent noteren, maar komen we voorlopig uit op 14 procent.

De toekomst ziet er volgens Münzel niet bepaald rooskleurig uit. Hij gelooft niet dat politici drastisch genoeg zullen ingrijpen. “Dit is een strijd van lange adem, zoals ook die tegen tabak nog steeds niet gestreden is”, klinkt het.