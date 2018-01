Studie vindt bewijs: roofvogels blijken met opzet bosbranden aan te steken in Australië Koen Van De Sype

14u30

Bron: ScienceAlert 5 Twitter Wetenschap & Planeet Het is zomer in Australië en op veel plaatsen is het verschroeiend heet. Overal sneuvelen temperatuurrecords en dan zijn bosbranden nooit ver weg. Alsof het voor de brandweerdiensten nog niet erg genoeg is, hebben ze ook af te rekenen met een roofvogelsoort die met opzet branden blijkt aan te steken.

De vuurhavik komt al eeuwenlang voor op het continent, maar dat hij een vliegende brandstichter is werd altijd op scepsis onthaald. Een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Journal of Ethnobiology heeft nu het nog grotendeels onbekende gedrag van de roofvogel in kaart gebracht en wat blijkt? Dat hij effectief vuur verspreidt door brandende takken in zijn snavel of poten te nemen en elders neer te laten vallen. De onderzoekers konden dan zelf vaststellen.

Gewaarschuwd

“De originele bevolking van Australië en natuurrangers hadden al eerder voor de dieren gewaarschuwd, maar tot nu toe werd dat nooit serieus genomen”, aldus Mark Bonta, die deel uitmaakte van het internationale onderzoeksteam. “Het fenomeen blijkt zich al millennia voor te doen. Aboriginals hebben ons data bezorgd waaruit blijkt dat ze het al 40.000 jaar of langer observeren.” (lees hieronder verder)

“Intentional Fire-Spreading by “Firehawk” Raptors in Northern Australia,” Bonta et al. Journal of Ethnobiology, 37(4) (abstract): https://t.co/JJVomc5zDy #ethnobiology #ethnoornithology #birds #fire pic.twitter.com/Bv4oSA6BpC Bob Gosford(@ bgosford) link

Volgens de wetenschappers vliegen de roofvogels effectief met honderden langs vuurhaarden, waar ze smeulende takken oppikken en die tot een kilometer verder neer laten komen, op plaatsen die het vuur nog niet bereikt heeft. “Hun doel is om prooien uit hun schuilplaatsen te lokken met het vuur en de rook. Een plotse muur van vlammen drijft de prooi in kwestie – knaagdieren of reptielen – dan recht in de armen van het roofdier”, staat er in het rapport.

Bewust

De studie onderzocht ook expliciet of de vogels de techniek bewust gebruikten en dat de waarnemingen dus niet op toeval berusten. “Het eerste lijkt het geval te zijn. Veel getuigen zeggen – griezelig genoeg – dat het lijkt op een gecoördineerde manier van jagen in groep. Het gebeurt niet gratuit”, aldus ornitholoog Bob Gosford. “Er is wel degelijk een doel. Ze hebben echt de intentie om samen voor eten te zorgen. Het is nog niet dat ze zelf brand kunnen stichten, maar het komt in de buurt”, klinkt het nog.