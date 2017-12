Studie: te veel speelgoed is slecht voor kinderen JC

13u05

Bron: The Telegraph 0 ANP XTRA Wetenschap & Planeet Veel kinderen zijn vandaag, op Sinterklaasdag, weer bedolven onder speelgoed. Geen goede zaak, stelt een nieuwe studie. Kinderen die veel speelgoed hebben, zijn veel sneller afgeleid en hebben geen kwalitatieve speeltijd.

Wat veel ouders wellicht al vermoedden, is nu ook aangetoond door onderzoekers van de universiteit van Toledo in de Amerikaanse staat Ohio, al gaat het weliswaar om een beperkte studie. De wetenschappers nodigden 36 kleuters uit om een halfuur te komen spelen met ofwel vier, ofwel zestien speelgoedjes.

Kinderen die maar weinig speelgoed ter beschikking hadden, bleken daar veel creatiever mee om te gaan. Ze speelden tweemaal zo lang met elk speeltje en bedachten er meer toepassingen voor.

De auteurs van de studie concluderen dat ouders, scholen en crèches het grootste deel van hun speelgoed beter opbergen. Als ze slechts een klein aantal zouden gebruiken, zou dat kinderen aanmoedigen om creatiever te worden en hun aandachtsspanne te verbeteren.

Storende factor

"Onze studie was bedoeld om na te gaan of het aantal speelgoedjes de kwaliteit van het spel van kleuters beïnvloedt", zegt hoofdauteur Carly Dauch in het vakblad Infant Behaviour and Development. "Een groter aantal bleek inderdaad te storen bij de duur en diepgang van het spel. De aanwezigheid van ander speelgoed was mogelijk een externe bron van afleiding."

Hoewel het voorbarig is om conclusies te trekken, kunnen de resultaten van de studie belangrijk zijn. Tijdens de kleutertijd ontwikkelen kinderen een betere controle over hun aandacht. Dit onderzoek suggereert dat een overdaad aan speelgoed daarbij een storende factor kan zijn. "Wanneer ze minder speelgoed ter beschikking hebben, spelen ze langer met één stuk, waardoor ze zich beter concentreren op het ontdekken van en creatief omgaan met het speelgoed."

Waardering

Het is niet de eerste keer dat onderzoek uitwijst dat te veel speelgoed kan afleiden. In de jaren 90 voerden Duitse onderzoekers een experiment uit in een kinderopvang in München. Enkele weken nadat ze een deel van het aanwezige speelgoed weggenomen hadden, pasten de kinderen hun spel aan en werden ze creatiever en socialer. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het boek The toy-free nursery.

Volgens Joshua Becker, auteur van het boek Clutterfree with kids, heeft een sobere speelkamer nog een voordeel: kinderen zouden zo beter zorg leren dragen voor hun bezittingen. "Als het ontelbare keuzes heeft, zal een kind een speeltje zelden ten volle waarderen", schrijft hij. "Er is immers altijd een vervanger binnen handbereik."