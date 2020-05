Studie ontdekt factor die mee zou bepalen waarom mannen vatbaarder zijn voor coronavirus KVDS

11 mei 2020

09u30

Bron: Reuters 4 Wetenschap & Planeet Een grootschalige Europese studie heeft een nieuw licht geworpen op de nog onopgeloste vraag waarom mannen gevoeliger zijn voor een besmetting met het nieuwe coronavirus dan vrouwen. Mannen zouden een hoger niveau van een specifiek eiwit in het bloed hebben dat door het virus gebruikt wordt om in onze cellen binnen te dringen.

Angiotensine-converterend enzym 2 (ACE 2) heeft het eiwit voluit en eerdere studies wezen er al op dat het een rol zou kunnen spelen in hoe Covid-19 onze longen aantast. Mannen blijken er hogere concentraties van te hebben in hun lichaam. Dat staat in een rapport dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift European Heart Journal.

Uitloper

Het rapport is een uitloper van een studie die al aan de gang was nog voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het team van professor cardiologie Adriaan Voors van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Nederland mat de concentratie ACE2 in bloedstalen van ruim 3.500 patiënten met hartproblemen in elf Europese landen. Het ging om zowel mannen als vrouwen.





Toen na de uitbraak van het nieuwe coronavirus ACE2 aangewezen werd als een belangrijke factor in de manier waarop het virus onze cellen binnendringt, bekeek Voors zijn studie met andere ogen.

“We ontdekten dat het niveau van het eiwit ACE2 in het bloed van mannen veel hoger was dan in dat van vrouwen”, vertelde dr. Iziah Sama die meewerkte aan de studie aan persbureau Reuters. “Dat kon een aanwijzing zijn waarom mannen vaker stierven aan Covid-19 dan vrouwen.”

Testikels

Voors en Sama ontdekten dat ACE2 niet alleen in de longen voorkomt, maar ook in het hart, de nieren, het weefsel rond onze bloedvaten en in bijzonder hoge concentraties in de testikels. Dat laatste zou volgens hen deels kunnen verklaren waarom het eiwit in hogere concentraties voorkomt bij mannen. En waarom mannen dus gevoeliger zijn voor Covid-19.

De coronapandemie heeft volgens officiële cijfers al meer dan 4 miljoen mensen getroffen wereldwijd, maar het echte aantal zou nog veel hoger liggen. Al 277.000 mensen stierven aan het nieuwe virus.

