Studie in IJsland: “Helft van mensen die positief testen op coronavirus heeft geen symptomen” KVDS

02 april 2020

11u54

Bron: CNN 3 Wetenschap & Planeet Het is iets waar de meeste wetenschappers het over eens zijn: uitvoerig testen is de sleutel om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in kaart te brengen en onder controle te krijgen. IJsland – met een populatie van 364.000 inwoners – heeft dat goed begrepen.

Vandaag staat de teller van geteste personen er op meer dan 19.500. Dat komt overeen met meer dan 5 procent van de bevolking en daarmee is IJsland internationaal koploper. En dat is nog maar een begin. De overheid heeft zich geëngageerd om op termijn álle inwoners te testen.

Brede publiek

Waar het Landspítali – het Nationaal Universitair Ziekenhuis van IJsland – alleen patiënten betrekt die symptomen hebben en een verhoogd risico lopen, werden bijna de helft van alle tests uitgevoerd door het gerenommeerde biofarmaceutische bedrijf deCODE genetics. Dat deed tests op vraag van de overheid bij het brede publiek: “mensen zonder symptomen die niet in quarantaine zitten”.





Wat daaruit naar voren kwam? Hoewel maar 1 procent van de tests positief bleek te zijn voor het coronavirus, had de helft van die personen geen enkel symptoom van de ziekte.

De stichter van deCODE genetics Kári Stefánsson vertelde aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat hij vermoedt dat het om mensen gaat die het virus nog maar pas hebben opgelopen.

Volgens de onderzoeker is het “uitermate belangrijk” om te weten waar het virus zich bevindt in de samenleving om het te kunnen bedwingen. Ook eerder studies toonden al aan dat patiënten zonder of met milde symptomen een belangrijke rol spelen in de verspreiding ervan.

Beperkte maatregelen

IJsland heeft voorlopig nog maar beperkte maatregelen genomen tegen het coronavirus. Er is geen sprake van een algehele quarantaine, maar bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn er wel verboden en ook een deel van de scholen is gesloten. De overheid maakt zich wel sterk dat ze zich beter voorbereid heeft op het virus dan veel andere landen.

Take a look at our newest prediction model for the number of individuals diagnosed with COVID-19 in Iceland and the corresponding burden on the health care system, now in English: https://t.co/uVIR185i6b pic.twitter.com/8veWNqwMuB Centre of Public Health Sciences(@ CPHIceland) link

Ze focuste niet alleen op het testen van de bevolking - dat al begon lang voor er sprake was van de eerste coronadode in het land - er werd ook intensief aan ‘contact tracing’ gedaan, waarbij de contacten van besmette personen in kaart worden gebracht. Wie besmet was of ook maar enig risico gelopen had, ging onverbiddelijk in quarantaine. En dat op veel grotere schaal en voor veel langere tijd dan in de meeste andere landen.

Op donderdagochtend telde IJsland 1.220 bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus. 41 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en 12 daarvan liggen op de dienst intensieve zorgen. 982 mensen zijn geïsoleerd en 7.822 zitten thuis in quarantaine. Voor 7.735 mensen is de quarantaine intussen weer opgeheven. 236 patiënten zijn genezen verklaard.

