Studie: drastisch dieet kan type 2 diabetes genezen JC

19u11

Bron: The Guardian 0 Thinkstock Wetenschap & Planeet Een Britse studie onthult veelbelovend nieuws voor patiënten met type 2 diabetes. Een drastisch dieet met weinig calorieën zou de ziekte immers kunnen terugdraaien. Zelfs bij mensen die al zes jaar aan diabetes lijden.

Het aantal gevallen van type 2 diabetes is al jaren in stijgende lijn, ook in ons land. Boosdoeners zijn factoren als ongezonde voedingsgewoonten en te weinig beweging. De ziekte ontstaat doordat een teveel aan vetcellen de werking van de alvleesklier verstoort. De kans om de ziekte te ontwikkelen, neemt toe vanaf de leeftijd van 45 jaar.

Type 2 diabetes, niet te verwarren met de aangeboren type 1-variant, kan leiden tot ernstige problemen, zoals blindheid, amputaties en hart- en leverziekten.

Genezen

Een nieuwe studie van de universiteiten van Newcastle en Glasgow biedt hoop. Door gewicht te verliezen, zou de ziekte te genezen zijn, schrijven de onderzoekers in The Lancet.

Aan het onderzoek namen 298 volwassenen met type 2 diabetes deel. De helft werd op een dieet met zeer weinig calorieën gezet, de rest hield zijn eerdere gewoonten aan. Na een jaar waren de deelnemers uit de eerste groep gemiddeld tien kilo kwijt. Bijna de helft had geen diabetes meer.

Van de patiënten die vijftien kilo of meer verloren, raakten negen op de tien verlost van de symptomen. En zelfs mensen die al zes jaar aan diabetes leden, het maximum in deze studie, konden genezen.

De studie bouwt voort op de onderliggende oorzaak van de aandoening. Hoofdonderzoeker Roy Taylor van de universiteit van Newcastle spreekt van een mogelijke revolutie. "Gewichtsverlies leidt tot minder vet in de lever en de alvleesklier, waardoor deze organen opnieuw normaal kunnen functioneren. Gewicht verliezen is niet alleen gelinkt aan een betere controle over de ziekte: een beduidend gewichtverlies zou echt kunnen leiden tot blijvende genezing."

Diabetes in opmars

Het aantal mensen dat aan de ziekte lijdt, is in 35 jaar tijd wereldwijd verviervoudigd: van 108 miljoen in 1980 tot 422 miljoen in 2014. Wetenschappers verwachten dat het cijfer tegen 2040 zal oplopen tot 642 miljoen. In België lijdt naar schatting een op de twaalf volwassenen (8 procent) aan type 2 diabetes. Volgens voorspellingen zal dat oplopen tot 9,6 procent, of een op de tien volwassenen, in 2030.

De ziekte wordt doorgaans behandeld met medicatie, en in sommige gevallen met een operatie om overgewicht tegen te gaan. Ook dat kan de ziekte omkeren, zo bleek uit eerder onderzoek.

Oorzaak aanpakken

"Eerder dan de oorzaak aan te pakken, zijn de richtlijnen erop gericht de bloedsuiker te verminderen met medicatie. Voeding en levensstijl worden wel aangehaald, maar diabetes terugdringen door de calorie-inname te beperken wordt amper besproken", aldus onderzoeker Taylor.

Een verschil met andere studies is dat de wetenschappers enkel een dieet adviseerden, en geen toegenomen fysieke activiteit. "Maar op lange termijn is dagelijkse beweging belangrijk", zegt Taylor. "Een operatie kan sommigen helpen, maar is veel duurder, riskant, en slechts beschikbaar voor een klein aantal patiënten."