Studeren terwijl je slaapt? De kans dat je echt iets bijleert is klein, en wel hierom kg

06 augustus 2018

20u38

Een cursus van buiten blokken tijdens je slaap, het klinkt fantastisch, maar het zal hoogstwaarschijnlijk slechts een droom blijven. Dat blijkt uit een studie van de ULB met de steun van het FNRS, het fonds voor wetenschappelijke onderzoek van de Franse Gemeenschap. In de studie werd ontdekt dat we wel geluiden kunnen horen terwijl we slapen, maar weinig van ze kunnen leren.

Het onderzoek, dat gecoördineerd werd door professor Philippe Peigneux, werd vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports. Onderzoekster Juliane Farthouat observeerde de hersenen van 24 proefpersonen terwijl ze sliepen. Ze kregen daarbij geluiden te horen, waarna de hersenactiviteit via magneto-encefalografie in kaart gebracht werd.

"We zien dat geluiden opgevangen worden tijdens de slaap", zegt professor Peigneux. "Maar elk geluid wordt afzonderlijk opgevangen." De hersenen van de proefpersonen registreerden met andere woorden geen regelmatige patronen.

De studie lijkt aan te tonen dat de mogelijkheden om echt te leren tijdens de slaap eerder beperkt zijn, leggen de onderzoekers uit in een persbericht. Volgens hen blijkt uit recent onderzoek dat er wel mogelijkheden tot conditionering tijdens de slaap zijn. De mogelijkheid om echt iets nieuws te leren dat verder gaat dan eenvoudige associaties, lijkt echter weinig waarschijnlijk.