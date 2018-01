Studenten bouwen hoogste ijstoren ooit Caspar Naber

Een internationale groep studenten, onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven, hebben in China de hoogste ijstoren ooit gebouwd. Het bouwwerk heeft een hoogte van 30 meter, waarmee het vorige eigen record van de studenten van 21 meter werd verbroken.

Volgens de studenten is de toren opgetrokken uit ijs, versterkt met natuurlijke vezels, die is​ ​gebaseerd​ ​op​ de vorm van ​traditionele​ ​Chinese​ ​torens​ en​ ​de​ ​flamenco​​jurk. Dat ijs is vervolgens op een enorme ballon gespoten. "Wij​ ​willen​ ​dit​ duurzame ​volledig recyclebare bouwmateriaal​ ​op​ ​de​ ​kaart​ ​zetten als oplossing voor tijdelijke constructies in koude gebieden, marsmissies en voor evenementen. We werken nu toe naar de realisatie van ijsconstructies voor de Olympische Winterspelen die in 2022 in China worden gehouden", zegt student ​Yaron​ ​Moonen,​ die afstudeert op het ​project​.

Harbin IJsfestival

De ijstoren staat in het Chinese Harbin, een stad die vooral bekend is vanwege het 'Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival'. De zogeheten Flamenco Ice Tower, wordt op 10 januari geopend door de Nederlandse ambassadeur in China.

