Straling op maan blijkt 200 keer hoger dan op aarde: “Ruimtebasis zou beter onder grond worden gebouwd” KVDS

30 september 2020

14u06 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om de straling op onze maan te meten en die blijkt maar liefst 200 keer hoger te zijn dan op Aarde. Dat kan consequenties hebben voor de permanente maanbasis die onder meer de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA er wil bouwen. Die zou er wel eens helemaal anders kunnen gaan uitzien dan gedacht.

Artemis heet het programma waarmee de NASA tegen 2024 opnieuw astronauten op de maan wil laten landen en de weg wil banen voor een permanente basis tegen de jaren 2030. Maar het moet nog enkele hordes nemen eer het zo ver is.

Maanlander

Een van die hordes heeft te maken met de kosmische straling waaraan de astronauten op de maan blootgesteld zullen worden. Dat staat te lezen in een nieuwe studie die vrijdag gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift ScienceAdvances.





In die studie wordt verslag uitgebracht van een van de bevindingen van de onbemande Chinese maanlander Chang’e 4, die begin vorig jaar de achterkant van de maan bereikte. De lander slaagde er onder meer in om voor de allereerste keer de straling op de maan in kaart te brengen. De dagelijkse dosis die astronauten te verduren zouden krijgen, blijkt maar liefst 200 keer hoger te zijn dan op de Aarde en drie keer hoger dan wat ze in het internationaal ruimtestation (ISS) ervaren.

Langdurige blootstelling aan een grote dosis kosmische straling – bijvoorbeeld als de astronauten een jaar of twee op de maan zouden kamperen voor onderzoek – kan echter een schadelijk effect hebben op de gezondheid. “Je kan er acute klachten van krijgen, maar ook cataract, kanker en aandoeningen die ons centrale zenuwstelsel of onze organen doen aftakelen”, staat er te lezen.

76 centimeter diep

Wie een maanbasis wil bouwen, houdt daar dan ook best rekening mee volgens de experts achter de studie. Zo zou een nederzetting op het maanoppervlak een minder goed idee zijn. Het zou beter zijn om de basis ónder de grond te maken. Een diepte van 76 centimeter is ideaal, aldus Robert Wimmer-Schweingruber, een van de auteurs van het onderzoek in een persbericht.

Voor de volledigheid: de astronauten van de Apollo-missies in de jaren 60 en 70 hadden ook instrumenten bij zich die de straling moesten meten. Maar die konden alleen tonen hoeveel straling de astronauten op hun vollédige reis te verduren hadden gekregen, niet alleen op de maan.

Op de Aarde hebben we overigens weinig last van straling door de dikke atmosfeer en het magnetisch veld van onze planeet.

