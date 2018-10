Stop aub met paddenstoelen op te eten: al 285 oproepen bij Antigifcentrum Stijn Defoirdt Tanita De Mey

18 oktober 2018

16u31

Bron: VTM Nieuws 0 Wetenschap & Planeet Dit jaar kreeg het Antigifcentrum al 285 oproepen binnen over het eten van giftige paddenstoelen.“In het algemeen blijf je beter gewoon af van paddenstoelen”, waarschuwt het centrum. Drie vierde van de slachtoffers zijn kinderen jongeren dan vier jaar.

Bovendien is het plukken van paddenstoelen in bossen verboden in Vlaanderen. In je tuin mag het wel, maar dat is dus wel op eigen risico.

