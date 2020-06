Sterke antistoffen tegen corona geïsoleerd uit bloed van genezen coronapatiënten KVDS

15 juni 2020

20u25

Bron: Belga 3 Wetenschap & Planeet Onderzoekers van Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC) zijn twee eiwitten op het spoor die veelbelovend zijn voor de behandeling van coronapatiënten. De antilichamen komen uit het bloed van patiënten die genezen zijn van Covid-19.

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben de krachtigste twee antilichamen uit het bloed geïsoleerd. De resultaten zijn maandag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science, meldt de instelling.

Er lopen wereldwijd talrijke onderzoeken om te kijken of het bloed van genezen patiënten kan helpen om de Covid-19-infectie te bedwingen. De eerste antistoffen waren afkomstig van patiënten die ziek waren geworden van coronavirussen in het verleden, bijvoorbeeld SARS in 2003. De nieuw gevonden antistoffen komen van patiënten die recent zijn besmet met het nieuwe coronavirus.



“Deze nieuwe antistoffen zijn honderd keer sterker dan de antistoffen die er lagen", zegt onderzoeksleider dr. Marit van Gils. "Wij hebben alle covid-antistoffen uit het bloed in het lab getest en daaruit de krachtigste varianten geïsoleerd." De volgende stap is om deze krachtige antistoffen op grote schaal te gaan produceren.

Voor de antistof-cocktail op grote schaal kan worden geproduceerd, moet worden aangetoond dat hij veilig is. Dat gebeurt eerst bij proefdieren. Van Gils hoopt dat het testen met proefpersonen begin volgend jaar kan beginnen.

De Amsterdamse onderzoekers willen het bloed van tachtig genezen covid-patiënten onder de loep nemen, op zoek naar mogelijk nog krachtiger antistoffen. In de verre toekomst zou dat kunnen leiden tot een combinatie van antistoffen die kan voorkomen dat patiënten besmet raken met Covid-19, als een kortwerkend vaccin. Dat zou dan ook kunnen werken tegen andere coronavirussen.

