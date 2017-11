Stephen Hawking looft Chinese popster voor vragen over migratie naar andere planeet JC

20u20

Bron: Reuters 0 RV Stephen Hawking. Wetenschap & Planeet De befaamde Britse fysicus Stephen Hawking heeft een Chinese popster geprezen omdat die hem vragen had gesteld over de mogelijkheid van leven op een andere planeet.

Wang Junkai is de zanger van de immens populaire Chinese boysband TFBOYS. Vrijdag had de zanger een video op zijn Weibopagina - de Chinese variant van Twitter - gepost, waarin hij Hawking vroeg hoe de mensheid zich het best kan voorbereiden op een eventuele toekomstige migratie naar een andere planeet.

Hawking heeft recent gewaarschuwd dat het menselijke ras de aarde over 600 jaar moet verlaten, voor de toenemende energieconsumptie de planeet in een vuurbal verandert. Eerder deze maand verdedigde hij in een video zijn idee om naar de dichtstbijzijnde ster buiten ons zonnestelsel te reizen, in de hoop daar een bewoonbare planeet te vinden.

In een video op zijn Weibopagina stelt hij nu dat Wang "een uitstekende vraag" gesteld heeft, die hem inzicht geeft in de Chinese millennials en hun bezorgdheden om de toekomst.

Wang en de twee andere bandleden van TFBOYS hebben elk meer dan 30 miljoen volgers op Weibo.