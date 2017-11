Stephen Hawking: “Aarde zal tegen 2600 grote vuurbal worden. Maar er is een uitweg” Koen Van De Sype

14u28

Bron: Storia, Daily Mail 7 Thinkstock, Breakthrough Starshot Stephen Hawking waarschuwt dat het over 600 jaar gedaan is met onze aarde. Wetenschap & Planeet De bekende professor Stephen Hawking heeft opnieuw gewaarschuwd dat de dagen van onze planeet geteld zijn. Hij deed dat zondag tijdens een top van wetenschappers in de Chinese stad Peking. “Tegen 2600 zal de aarde in een grote vuurbal veranderen”, poneerde de wetenschapper. “De mensheid moet plannen maken om de planeet te verlaten, anders riskeren we uitgeroeid te worden.” Hij stelde meteen een revolutionair project voor dat onze redding zou kunnen betekenen.

Als oorzaak voor de ondergang van de aarde wees de prominente natuurkundige tijdens de Tencent WE Summit naar de toenemende wereldbevolking en de groeiende vraag naar energie. Volgens hem moet de mensheid naar de sterren kijken voor een uitweg. Alpha Centauri – het sterrenstelsel dat het dichtste bij dat van ons ligt – zou de beste kaarten hebben om een nieuwe bewoonbare planeet te vinden.

Alpha Centauri

Het probleem is echter daar geraken. Alpha Centauri ligt op 4.37 lichtjaar van de aarde, omgerekend zo’n 41 biljoen (41.000.000.000.000) kilometer. Met de snelste ruimteraket die we nu hebben, zouden we er ongeveer 30.000 jaar over doen. Maar er is een alternatief volgens Hawking en daarvoor probeerde hij in Peking meteen financiers te vinden. (lees hieronder verder)

Breakthrough Starshot De revolutionaire nieuwe ruimtesonde.

Hij schaarde zich immers achter het Breakthrough Starshot-project, samen met onder meer CEO van Facebook Mark Zuckerberg. Dat wil een ultrasnelle ruimtesonde ontwikkelen en die zou Alpha Centauri in amper 20 jaar (!) kunnen bereiken. “De nanocraft zou een zeil hebben en voortgestuwd worden door een lichtstraal”, argumenteert hij. “Dat zou 1.000 keer sneller gaan dan de ruimteschepen die we nu hebben. Mars zouden we op die manier kunnen bereiken in minder dan een uur en Pluto, aan de rand van ons zonnestelsel, in enkele dagen.” (lees hieronder verder)

Breakthrough Starshot Deze schotels op aarde moeten de lichtstraal creëren om de ruimtesonde aan te drijven.

Breakthrough Starshot In een baan om de aarde wacht de sonde op energie.

Breakthrough Starshot Die wordt simultaan geleverd door de schotels...

Breakthrough Starshot ... en katapulteert de sonde de ruimte in.

Volgens topman Pete Worden van Breakthrough Starshot zouden we tegen het midden van deze eeuw de eerste foto’s moeten hebben van een bewoonbare planeet in een naburig sterrenstelsel. Het project is gestart met een budget van 100 miljoen dollar, maar er zou nog zeker tussen de 5 en 10 miljard nodig zijn om de missie te kunnen volbrengen.

Artificiële intelligentie

En het was niet de enige gelegenheid dat Hawking zich de afgelopen dagen liet horen. Op de 2017 Web Summit in de Portugese hoofdstad Lissabon waarschuwde de professor gisteren ook weer voor de gevaren van artificiële intelligentie (AI). “Het zou het beste of het slechtste kunnen worden dat de mensheid ooit overkwam”, zei hij. “AI kan helpen om ziekte en armoede de wereld uit te helpen, maar het bedreigt ook miljoenen banen door robots die de taak van mensen overnemen. We moeten op onze hoede zijn, de mogelijke gevaren identificeren en er op voorhand al oplossingen voor bedenken.”