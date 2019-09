Sporen van water gevonden op potentieel levensvatbare exoplaneet: “Ongelofelijk opwindend” ADN KV

11 september 2019

19u27

Astronomen hebben voor het eerst water(damp) gevonden in de atmosfeer van een planeet binnen de "levensvatbare zone" rond haar ster, wat een nieuwe fase inluidt in de zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel. Het hemellichaam, een "super-aarde" waarvan nog weinig geweten is, verheft zich tot de rang van "beste kandidaat" voor het zoeken naar tekenen van buitenaards leven.

Het gaat om exoplaneet K2-18b die in 2015 door de Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler is gevonden en die rondom de rode dwergster K2-18 draait, in het sterrenbeeld Leeuw op 110 lichtjaar van ons zonnestelsel. De ster is er één van de M-dwergklasse.



De planeet krijgt veel meer straling van zijn ster te verduren dan de aarde van de zon, wat de kans op leven verkleint. Het is één van de honderden “super-aardes” die zijn gevonden en die een massa hebben tussen die van onze planeet en Neptunus. De exoplaneet heeft acht keer de massa van de aarde en is twee keer zo groot. Het hemellichaam bestaat wellicht uit silicaten en ijs.

Temperatuur vergelijkbaar met die van aarde

Britse wetenschappers hebben de ontdekking vandaag bekendgemaakt in het belangrijke wetenschapsblad Nature Astronomy: een planeet die rond een andere ster draait, heeft mogelijk water. In de dampkring van de planeet K2-18b is namelijk waterdamp gevonden.



“Men mag er niet uit afleiden dat er vloeibaar water is op het oppervlak van de exoplaneet, maar ik denk dat het heel goed mogelijk is”, zegt Giovanna Tinetti, coauteur van de studie. Bovendien bevindt de planeet zich in de “levensvatbare” zone rond de ster, of niet te dicht of te ver van haar hitte, maar wel juist waar de temperatuur het bestaan van vloeibaar water mogelijk kan maken en waar leven, zoals wij het kennen, zich kan ontwikkelen, voegt de wetenschapster eraan toe. “Een temperatuur vergelijkbaar met die van de aarde.” Tinetti waarschuwt daarbij dat een levensvatbare exoplaneet niet per sé moet zijn zoals de onze.

“Water vinden op een mogelijk leefbare wereld buiten de aarde is ongelofelijk opwindend”, zegt onderzoeksleider Angelos Tsiaras. “K2-18b is geen tweede aarde, hij is aanzienlijk zwaarder en heeft een andere dampkring. Maar het brengt ons wel dichter bij een antwoord op de fundamentele vraag: is de aarde uniek?”

Sterrenlicht bestuderen

De onderzoekers bestudeerden metingen van ruimtetelescoop Hubble. Die zag sterrenlicht dat op weg naar de aarde door de dampkring van K2-18b kwam. Wat ook mogelijk was omdat de planeet één keer om de 33 dagen voorlangs de ster schuift. In dat licht zagen ze de ‘vingerafdruk’ van waterdamp, waterstof en helium. Stikstof en methaan komen er misschien ook voor. De wetenschappers willen verder onderzoek doen om te meten hoeveel waterdamp er is, of er wolken voorkomen en of er sporen zijn van onder andere zuurstof en ozon.

Eerder was al wel waterdamp waargenomen in de atmosferen van ‘onleefbaar’ hete en koude exoplaneten.

For the first time, researchers using Hubble have detected water vapor signatures in the atmosphere of a planet beyond our solar system that resides in the "habitable zone." For more information: https://t.co/vUa2NbkbwU pic.twitter.com/ey3uz2ynMk Hubble(@ NASAHubble) link