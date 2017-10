Sporen van glyfosaat gevonden in Ben&Jerry's-ijs avh

14u06

Bron: Belga 0 rv Wetenschap & Planeet In potjes van het Amerikaanse ijsmerk Ben&Jerry's op de Europese markt zijn sporen van glyfosaat gevonden. Dat verklaarde Groen-Europarlementslid Bart Staes vandaag op een persconferentie. Glyfosaat is een controversiële onkruidverdelger omdat het product kankerverwekkend zou zijn. Hij is het actieve bestanddeel van het gekende merk Roundup van de Amerikaanse multinational Monsanto.

De studie, uitgevoerd door een wetenschappelijk team in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië, ontdekte sporen van glyfosaat in 12 van de 14 geanalyseerde producten. "De ontdekte hoeveelheden, tot 1,228 nanogram per milliliter, zorgt voor ongerustheid inzake gezondheid", stelde dokter John Fagan, die de tests voor het Health Research Institute (HRI) leidde.

Hij wordt gevolgd door professor Gilles-Eric Seralini van de universiteit van Caen, auteur van verschillende wetenschappelijke studies over de gevaren van glyfosaat. Volgens hem zijn de toegelaten hoeveelheden door de Amerikaanse en Europese autoriteiten op achterhaalde toxicologische modellen gebaseerd. "Ze houden geen rekening met de hormoonverstorende eigenschappen van onkruidverdelgers op basis van glyfosaat, waarvan zelfs kleine dosissen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken", verklaarde hij.

"Bewijs van disfunctioneren van voedselketen"

Voor Europees parlementslid Bart Staes vormt de ontdekking van sporen in ijsjes van Ben&Jerry's "een nieuw bewijs van het disfunctioneren" van de voedselketen. Hij herinnerde eraan dat vorig jaar ook sporen van glyfosaat in verschillende bieren werden aangetroffen.

Hij verklaarde ook dat hij kort voor de persconferentie een mail ontving van de Unilever-groep, waarvan Ben&Jerry's uitmaakt. Daarin bevestigde de groep dat er vanaf 2020 geen producten meer gebruikt zullen worden die met behulp van glyfosaat geteeld werden.