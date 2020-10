Spelen met poppen stimuleert sociale ontwikkeling van kinderen Martijn Peters

01 oktober 2020

07u31 0 Wetenschap & Planeet Neurowetenschappers van de universiteit van Cardiff hebben, in samenwerking met Barbie®, onderzocht wat de bijdrage is aan de ontwikkeling van kinderen van spelen met poppen. Daarvoor gebruikten ze neurologische beeldvorming. En wat blijkt, de hersenen van meisjes én jongens krijgen er wel degelijk een duwtje in de rug door als het aankomt op het aanleren van empathie en verwerken van sociale informatie. Zelfs als ze er op hun eentje mee spelen en veel beter dan bij een tablet.

Welke rol heeft spelen nu precies in de ontwikkeling van een kind? Een vraag die wetenschappers al decennia lang bezighoudt. Het is één van de belangrijkste manieren waarop kinderen leren over de wereld rondom hen en is al in verband gebracht met verscheidene cruciale ontwikkelingsfases, waaronder taalvaardigheid. Maar wat gebeurt er allemaal in de hersenen van vrolijk spelende kinderen en wat is de impact hiervan op hun toekomst? Het antwoord hierop bleef tot nu toe een goed bewaard geheim.

Dankzij een nieuwe versie van functionele nabij-infraroodspectroscopie komt daar eindelijk verandering in. Met behulp van deze nieuwe technologie, die toelaat om de hersenactiviteit rechtstreeks in beeld te brengen, hebben onderzoekers van het ‘Centre for Human Developmental Science’ aan de universiteit van Cardiff al een stukje van de sluier kunnen oplichten. Al ging er wel anderhalf jaar onderzoek aan vooraf. De resultaten werden vandaag de wereld ingestuurd via het wetenschappelijke tijdschrift ‘Frontiers in Human Neuroscience’.

De onderzoekers observeerden bij 33 kinderen, met een leeftijd van 4 tot 8 jaar oud, dat een bepaald gebied in de hersenen een boost kreeg tijdens het spelen. Een regio die verantwoordelijk is voor zowel de sociale als emotionele ontwikkeling. “Dat dit gebeurt tijdens het spelen met poppen is een nieuwe ontdekking”, vertelt ontwikkelingspsycholoog dr. Sarah Gerson. “We gebruiken dit deel van de hersenen, de posterior superior temporal sulcus, als we aan andere mensen denken en vooral aan wat ze denken en voelen.” Deze verhoging in hersenactiviteit werd zowel waargenomen bij kinderen die samen speelden als bij kinderen die zich op hun eentje amuseerden met de poppen. Er was ook geen verschil tussen jongens en meisjes.

Opmerkelijk, de wetenschappers lieten de kinderen ook spelen met een tablet en zagen dat dit veel minder activiteit teweegbracht. Poppen geven kinderen een extra stimulans doordat ze hen aanmoedigen om een eigen fantasiewereld te creëren en actief na te denken over hoe ze met andere moeten omgaan. Wanneer ze met poppen spelen kunnen ze dus hun sociale vaardigheden oefenen. Deze wetenschappelijk bevinding geeft weer dat kinderen de tijd en ruimte geven om te spelen zeker zinvol en zelfs essentieel is voor hun groei als persoon. In staat zijn om met anderen om te gaan en relaties met hen op te bouwen is dan ook een onmisbare vaardigheid in het leven.

Tegelijkertijd met het onderzoek deed Mattel, het bedrijf achter Barbie®, een wereldwijde rondvraag bij meer dan 15 000 ouders uit 22 landen. Hieruit bleek dat maar liefst 91 % van de ouders empathie als een cruciale sociale vaardigheid beschouwt en wil dat hun kind deze competentie ontwikkelt. Maar uit de bevraging bleek eveneens dat maar 1/4de er zich van bewust was dat dit kan door hun kind met poppen te laten spelen. Een belangrijke bevinding, want ouders maken zich steeds meer zorgen over de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij hun zoon of dochter. Meer dan 2/3de geeft aan dat ze ongerust zijn over de impact van isolement in deze coronatijden.