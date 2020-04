SpaceX wil Starlink-satellieten minder zichtbaar maken WDw

23 april 2020

11u45

Bron: Belga 2 Wetenschap & Planeet SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, bekijkt hoe het de vele satellieten die het in een baan rond de aarde stuurt, minder zichtbaar kan maken. Dat meldt BBC donderdag.

SpaceX lanceert in het kader van het Starlink-project grote groepen satellieten in een baan rond de aarde, die de internetsnelheid moeten bevorderen. De meest recente lancering, de vierde dit jaar en de zevende in totaal, vond woensdag plaats. De eerste zestig satellieten werden in mei vorig jaar gelanceerd. In totaal moeten er 12.000 in een baan rond de aarde worden gebracht.

Streep van lichtjes

Sinds het begin van het project is overal ter wereld het aantal meldingen van vreemde constellaties in de hemel sterk omhoog gegaan. De satellieten zijn zichtbaar als een streep van lichtjes. Woensdag meldde het Belgisch UFO-meldpunt nog dat het dit jaar al bijna evenveel meldingen heeft ontvangen als in heel 2019, voornamelijk door de Starlink-satellieten. Zo was er op 18 en 19 april een piek van waarnemingen, nadat op 18 maart een reeks satellieten gelanceerd werd vanuit Florida.

Zonnescherm

SpaceX-CEO Elon Musk liet woensdag op Twitter weten dat het bedrijf de helderheid van de satellieten “aan het fixen” is. Die zou het gevolg zijn van de manier waarop de zonnepanelen op de satellieten gevestigd zijn. Bovendien bevinden de Starlink-satellieten zich vrij dicht bij de aarde en zijn ze redelijk groot. Ze hebben brede, platte vlakken die het licht reflecteren. SpaceX werkt nu aan een zonnescherm dat de helderheid bij de volgende lanceringen moet verminderen.

Botsingen

Volgens astronomen is de zichtbaarheid vandaag nog geen probleem, maar kan ze dat wel worden als de constellatie groeit en operationeel wordt. In de komende maanden zullen de zonnepanelen van de satellieten richting de zon worden gedraaid. Daardoor worden satellieten minder zichtbaar voor het blote oog, maar kunnen ze wel lichtpollutie veroorzaken voor astronomen die foto’s willen maken van de ruimte.

Daarnaast waarschuwen astronomen dat de lancering van zoveel satellieten botsingen kan veroorzaken tussen objecten, waardoor toestellen beschadigd kunnen worden of brokstukken richting de aarde kunnen vallen.

