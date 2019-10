SpaceX wil niet 12.000 maar 42.000 satellieten voor snel internet ttr

16 oktober 2019

20u07

Het Californische ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft officieel frequenties aangevraagd voor nog eens 30.000 satellieten bovenop de 12.000 die reeds waren voorzien voor zijn constellatie ten behoeve van wereldwijd snel internet.

De Amerikaanse Telecomautoriteit FCC heeft op 7 oktober bij de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) in Genève twintig aanvragen ingediend voor telkens 1.500 satellieten, zo bevestigde Alexandre Vallet als hoofd ruimtevaartdiensten bij de organisatie aan het Franse persbureau AFP.

De ITU coördineert wereldwijd het spectrum van radiofrequenties en de banen van satellieten. Op zijn website zijn er twintig technische aanvragen voor SpaxeX in te kijken. Een woordvoerder van SpaceX bevestigde niet rechtstreeks het aantal satellieten dat Starlink uiteindelijk zou omvatten, maar hij zei dat het bedrijf "maatregelen neemt om de totale capaciteit en datadensiteit van het Starlink-netwerk te ontwikkelen, om te beantwoorden aan de geanticipeerde groei van de noden van de consumenten".

Ongerustheid

SpaceX wil vanuit de ruimte een breedbandinternetwerk lanceren, in concurrentie met bijvoorbeeld de start-up OneWeb of het Kuiper-project van Amazon. De elk 227 kilo wegende kunstmaantjes draaien een relatief lage baan. SpaceX heeft in mei de eerste zestig stuks gelanceerd. Vijf procent daarvan was al een maand na lancering buiten dienst.

Momenteel wentelen er meer dan 2.100 actieve satellieten rondom onze planeet op ongeveer 23.000 objecten in totaal, zoals ook rakettrappen en afgedankte satellieten. Dat het aantal nog kan verdubbelen wekt dubbele ongerustheid op: overbevolking in lage banen met risico op botsingen en verstoring van sterrenkundige waarnemingen.

SpaceX zegt dispositieven te hebben om uitgevallen kunstmanen uit hun baan te halen en botsingen te kunnen voorkomen.