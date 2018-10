SpaceX slaagt voor het eerst in besparend huzarenstukje in Californië Karolien Koolhof ADN

08 oktober 2018

16u27

Bron: Belga, AD.nl 0 Wetenschap & Planeet SpaceX heeft met succes een Argentijnse aardobservatiesatelliet gelanceerd. Bovendien slaagde de Amerikaanse raketbouwer er voor het eerst in om de eerste trap van zijn Falcon-9 draagraket aan de westkust van de VS op land te doen landen.

Vanop basis Vandenberg in Californië vertrok om 04.21 uur Belgische tijd een Falcon-9 van SpaceX. Dertien minuten later kwam de Argentijnse radarsatelliet SAOCOM-1A vrij van de tweede rakettrap. Zo'n acht minuten na de lancering keerde de booster weer terug op de lanceerbasis.

Het terug laten keren van de eerste rakettrap is een belangrijk onderdeel van de plannen van Elon Musk en zijn bedrijf SpaceX. Het is een manier om ruimtevaart efficiënter en betaalbaarder te maken. Na verschillende geslaagde pogingen op Cape Canaveral in Florida was het de eerste keer dat SpaceX dit huzarenstukje aan de westkust lukte. Bij de eerste poging was het meteen raak.

Falcon 9 has landed – first West Coast land landing of an orbital class rocket booster. SpaceX(@ SpaceX) link

Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl SpaceX(@ SpaceX) link

Falcon has landed pic.twitter.com/joqphUs1AO Elon Musk(@ elonmusk) link

De geslaagde lancering én terugkeer van de rakettrap is een flinke opsteker voor Musk, die de afgelopen maanden te maken had met productieproblemen bij Tesla en onder meer een stevige boete kreeg van de beurswaakhond. Succesvolle lanceringen betekenen doorgaans ook een flinke boost voor de aandelenkoers van SpaceX. Die schommelt inmiddels rond de 28 miljard dollar (ruim 24 miljard euro), waarmee het de op twee na waardevolste start-up van de VS is. Alleen Uber en Airbnb zijn meer waard.

Falcon 9's first West Coast land landing pic.twitter.com/zObJgzLI0C SpaceX(@ SpaceX) link