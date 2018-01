SpaceX lanceert ultrageheime satelliet van Amerikaanse overheid ADN

14u59

Bron: Belga 1 AFP Wetenschap & Planeet Na herhaaldelijk uitstel heeft een Falcon-draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX afgelopen nacht een ultrageheime satelliet van de Amerikaanse overheid gelanceerd. Er is enkel van geweten dat de codenaam 'Zuma' is.

Een zeventig meter hoge Falcon-9 van SpaceX vertrok vandaag om 02.00 uur Belgische tijd op Cape Canaveral met de 'Zuma'. De Zuma had al twee maand eerder moeten vertrekken, maar er kwam om technische redenen herhaaldelijk uitstel. Noch de raketbouwer, noch het Pentagon wilden iets kwijt over de aard van de missie die de naam draagt van een album van de Canadese rockster Neil Young en van de Zuid-Afrikaanse president.

Satellietbouwer Northrop Grumman liet enkel weten dat de klant de Amerikaanse overheid is en dat de kunstmaan in een lage baan is geplaatst. Geen enkele regeringsinstantie claimde eigenaar te zijn, terwijl de NRO, de dienst voor inlichtingenverzameling per satelliet, expliciet zei dat de Zuma van iemand anders is.

SpaceX had voorheen voor de Amerikaanse overheid twee keer een geheime lancering verricht. Bijna routinematig liet SpaceX de eerste rakettrap terugkeren. Die landde minder dan acht minuten na de start weer op Cape Canaveral. Daarmee is de raketbouwer aan een 21ste succes toe qua hergebruik van de eerste trap. Dit drukt de lanceerkost. SpaceX boekt ook zijn negentiende succes op rij. Het was de eerste lancering van SpaceX dit jaar, na vorig jaar aan een record van achttien stuks te zijn gekomen. Dit jaar rekent het bedrijf op 25 tot 30 missies.

AP