SpaceX lanceert succesvol Koreaanse satelliet en slaagt opnieuw in veilige terugkeer eerste rakettrap

21u27

Een Falcon-9 draagraket heeft maandagavond (Belgische tijd) vanop Cape Canaveral in Florida met succes een Zuid-Koreaanse telecomsatelliet gelanceerd en is er weer in geslaagd de eerste rakettrap veilig te laten terugkeren. Dat bleek op livebeelden van raketbouwer SpaceX.

De zestiende Falcon-9 van dit jaar, de 44ste sinds juni 2010, vertrok zoals gepland om 20.34 uur Belgische tijd vanop lanceerplatform 39A. Zowat acht minuten later landde de eerste rakettrap op een ponton op de Atlantische Oceaan. Die trap is dus in principe opnieuw te gebruiken, wat de lanceerkost drukt.

De nuttige lading bestond uit de 4,1 ton wegende Zuid-Koreaanse telecomsatelliet Koreasat-5A. Die is voor de Zuid-Koreaanse operator KTsat door Thales Alenia Space in Cannes gebouwd. De satelliet moet vanuit een geostationaire baan op 113 graden oosterlengte minstens vijftien jaar instaan voor allerhande telecomdiensten, als vervanger van de in 2006 gelanceerde Koreasat-5. De succesvolle baaninjectie vond zowat 36 minuten na de start plaats.

