SpaceX lanceert succesvol Israëlische telecomsatelliet HL

07 augustus 2019

11u54

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft afgelopen nacht met een Falcon-draagraket succesvol een Israëlische telecomsatelliet gelanceerd.

Met een half uur vertraging door het slechte weer vertrok om 1.23 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket. Die zette ongeveer 32 minuten later de bijna 7,2 ton wegende Israëlische en door Boeing gebouwde telecomsatelliet Amos-17 in een elliptische transfertbaan af. De uiteindelijke baan is geostationair, op 17 graden oosterlengte.

De Amos-17 moet de satelliet vervangen die in september 2016 bij een explosie van de Falcon op het lanceerplatform verloren ging .

Onderdelen recupereren

Eigenaar Spacecom zegt dat zijn satelliet 250 miljoen dollar kost en hoopt op een levensduur van 25 jaar. Dat is langer dan gewoonlijk en biedt meer mogelijkheden op winst, volgens de Amerikaanse krant Florida Today. Omdat het grote gewicht van de Amos-17 tegen de maximumcapaciteit van de Falcon aanleunde, poogde raketbouwer en -uitbater SpaceX tegen zijn gewoonte in niet de eerste trap te recupereren. Dat vergt immers extra brandstof en extra gewicht. Die eerste trap was bovendien al aan zijn derde missie toe.



Wel kon het bergingsschip Ms. Tee de helft van de neuskegel recupereren, de andere helft plofte in de Atlantische Oceaan. Het bedrijf van Elon Musk zal proberen ook die helft te bergen. Volgens het bedrijf kost een neuskegel zes miljoen dollar. Hergebruik hiervan, net als van de eerste trap, kan de lanceerkosten dus beduidend drukken.

Successful deployment of AMOS-17 confirmed! pic.twitter.com/4VPbhnkF7O SpaceX(@ SpaceX) link

Rocket fairing falls from space & is caught by Ms Tree boat pic.twitter.com/nJv0Ry1iKk Elon Musk(@ elonmusk) link