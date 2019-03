SpaceX lanceert ruimtecapsule die dummy naar ISS brengt, in juli volgen eerste echte astronauten KVDS

01 maart 2019

12u34

Bron: SpaceX, NASA, AP, Space.com 0 Wetenschap & Planeet Het wordt morgen een belangrijke dag voor SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Dan vindt vanop Cape Canaveral in Florida de eerste testvlucht plaats van de Crew Dragon, een gloednieuwe capsule die in de toekomst mensen de ruimte in moet brengen. Deze keer is er nog een dummy aan boord – Ripley, naar de heldin uit de legendarische Alien-films – maar als alles goed gaat, zullen er in juli de eerste astronauten mee naar het internationaal ruimtestation ISS vliegen.

Dat laatste zou een historische gebeurtenis zijn, want het is intussen acht jaar geleden dat er nog astronauten vanop Amerikaanse bodem de ruimte in gingen. De afgelopen jaren moest NASA haar astronauten meesturen met – dure – Russische toestellen. Met de hulp van private firma’s zoals SpaceX en Boeing hoeft de ruimtevaartorganisatie dat binnenkort niet meer te doen. Ze investeert daarvoor maar liefst 8 miljard in de bedrijven.

Ripley

De testvlucht van dit weekend zal in totaal zes dagen duren. Na de lancering zal de Crew Dragon een dag later arriveren aan het internationaal ruimtestation ISS. Daar zullen de drie bewoners de dummy die aan boord is verwelkomen. Ripley zal het trendy witte ruimtepak van SpaceX aanhebben. Dat zal ook het pak zijn dat astronauten in de toekomst dragen.





Voor alle duidelijkheid: Ripley is geen dood gewicht. Ze draagt een heleboel sensoren waarmee de reis naar het ruimtestation en terug gemonitord zal worden door wetenschappers van SpaceX en ruimtevaartorganisatie NASA. In het bijzonder de krachten en versnellingen die de toekomstige astronauten zullen ervaren aan boord van het toestel. De informatie zal gebruikt worden om de bemande vluchten van de Crew Dragon succesvol te kunnen uitvoeren. (lees hieronder verder)

Ripley pic.twitter.com/Z9Ztram8Ai Elon Musk(@ elonmusk) link

“Het doel is om een idee te krijgen van wat mensen zouden voelen in haar plaats”, verduidelijkte vicepresident Build and Flight Reliability bij SpaceX Hans Koenigsmann gisteren tijdens een persconferentie. “We verwachten niet echt grote verrassingen, maar het is beter om op zeker te spelen en ons ervan te vergewissen dat alles veilig en comfortabel is voor de twee NASA-astronauten die mee zullen gaan op de volgende vlucht van de capsule.”

Het belang van de missie kan niet onderschat worden, aldus ook voormalig astronaut Scott Kelly. Hij verbleef al eens een jaar lang in het ISS. “Grote stappen worden gezet dankzij een hele reeks kleinere stappen. Dit wordt alvast een grote stap”, twitterde hij gisteren.

Veilig en comfortabel

SpaceX deed de afgelopen zeven jaar 16 leveringen van materiaal aan het ISS. Daarvoor gebruikte het een capsule die luisterde naar de naam Dragon. Die werd nu omgevormd tot de Crew Dragon, die ook veilig en comfortabel moet zijn voor passagiers. Ze is iets groter – 8 meter hoog – en wordt net als de cargocapsule gelanceerd vanop een Falcon 9-raket van SpaceX. (lees hieronder verder)

Er zijn vier zitjes aan boord en drie ramen, maar op termijn moeten zeven astronauten meekunnen. De zonnecellen van de capsule zitten nu op het toestel zelf en niet op speciale vleugels. Mocht er zich een noodsituatie voordoen, zitten er ook acht motoren in de wanden van de capsule. Die kunnen de Crew Dragon van de draagraket schieten, mocht er iets fout gaan bij de lancering.

De missie die morgen van start gaat, heeft overigens niet alleen Ripley aan boord. Er zit ook voor 200 kilogram aan uitrustingen en voorraden voor het ISS in het toestel.

Live

Wie de lancering live wil volgen, kan terecht op de website van SpaceX. De raket zou morgenvroeg om 8.49 uur Belgische tijd aan haar missie moeten beginnen op een nieuw lanceringscomplex van het Kennedy Space Center, waar een halve eeuw geleden de historische Apollo-missies vertrokken. (lees hieronder verder)

De capsule zal zich na haar vlucht naar het ISS op 8 maart weer ontkoppelen en even na zonsopgang met een parachute landen in de Atlantische Oceaan, een paar honderd kilometer voor de kust van Florida.

Afhankelijk van hoe de testvlucht gaat en hoeveel aanpassingen er nog nodig zijn aan bijvoorbeeld de parachutes en de stuwraketten, wil SpaceX zijn eerste NASA-astronauten in juli lanceren. Concurrent Boeing zit het bedrijf van Elon Musk evenwel dicht op de hielen. Dat wil in april een eerste onbemande test doen met zijn Starliner en zou de eerste astronauten – dat zullen er drie zijn – in augustus de ruimte in brengen. Als alles goed gaat, welteverstaan.

Starman

Maar eerst is het dus aan Ripley en zij gaat zo Starman achterna, de dummy die vorig jaar in de knalrode Tesla van Elon Musk de ruimte in werd gebracht tijdens een testvlucht van de Falcon Heavy. Ripley wordt in tegenstelling tot Starman wél terugverwacht op aarde.