SpaceX lanceert opnieuw bijna 60 satellieten

13 juni 2020

09u37

Bron: SpaceX, Cnet 32 Wetenschap & Planeet Vandaag om 11.21 uur onze tijd heeft ruimtevaartbedrijf SpaceX opnieuw 58 satellieten gelanceerd voor het breedbandnetwerk voor internet dat het bedrijf aan het uitbouwen is. De lancering is succesvol verlopen.



Het is de derde lancering in drie weken tijd voor het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Eind vorige maand schreef het bedrijf geschiedenis door voor het eerst in bijna tien jaar NASA-astronauten vanop Amerikaanse bodem richting ruimte te lanceren, in het nagelnieuwe toestel Crew Dragon. Enkele dagen later werden 60 Starlink-satellieten de ruimte ingestuurd.

Vandaag werden opnieuw 58 satellieten gelanceerd, waardoor er nu al meer dan 500 Starlink-satellieten in een lage baan rond de aarde zweven. Het uiteindelijke doel is om in de loop van dit jaar nog zowat duizend stuks lanceren, en in de komende jaren nog duizenden.

Na de lancering landde de Falcon-9 draagraket op de ‘Of Course I Still Love You’, een autonoom droneschip van SpaceX in de Atlantische oceaan.

Starlink

Starlink is vooral bedoeld voor regio’s zonder snel internet of afgelegen gebieden. Indien alles volgens plan verloopt, zou Starlink later dit jaar al operationeel kunnen worden in Noord-Amerika.

Niet iedereen juicht bij het Starlink-initiatief. Astronomen op de grond vrezen immers voor hinder bij hun waarnemingen. Terwijl de afvalberg in de ruimte groeit, stijgt bovendien het gevaar voor botsingen van afgedankte satellieten met nog operationele kunstmanen.

Zichtbaarheid

Deze satelliettrein zal bij ons niet aan de hemel te zien zijn, omdat de lancering voor ons bij klaarlichte dag gebeurt. Vanavond is er wel kans om eerdere Starlinksatellieten aan de hemel te spotten. Zij bewegen van west naar oost. De helderheid verschilt van satelliet tot satelliet.

