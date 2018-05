Sommige vrienden komen gewoon áltijd te laat. Psycholoog legt nu uit waarom ze dat doen avh

03 mei 2018

16u01

Bron: Psychology Today 1 Wetenschap & Planeet We hebben allemaal minstens één vriend of vriendin die altijd te laat op de afspraak is. En als je die niet hebt, dan ben je waarschijnlijk zelf die vriend. Psycholoog Alfie Kohn legt in een druk gedeelde blogpost op Psychology Today uit waarom sommige mensen nooit op tijd kunnen komen. Volgens hem zijn er verschillende redenen.

Volgens psycholoog Alfie Kohn zijn er verschillende redenen waarom sommige mensen altijd te laat komen. De één vindt het leuk om een entree te maken en de ander is verstrooid door al zijn eigen zorgen. Een derde categorie raakt vooral zichzelf door te laat te komen. Zij missen hun trein of komen te laat op een belangrijke sollicitatie. "Misschien hebben ze de gewoonte om zichzelf te verliezen in wat ze op dat moment aan het doen zijn en hebben ze niet door hoe laat het is tot het te laat is.”

Mensen beleven tijd verschillend

Mensen beleven tijd verschillend en wetenschappers van de universiteit van Washington gingen na hoe dat komt. Proefpersonen moesten een puzzel oplossen in een bepaalde tijd. De taken waren zo opgesteld dat je jezelf er gemakkelijk in verliest, en toch schatten sommigen hun tijd beter in dan anderen.

Mensen die goed korte taken binnen een bepaalde tijd kunnen voltooien, delen meestal ook beter hun eigen tijd in. Dat schrijft professor psychologie en neurologie Susan Krauss Whitbourne van de University of Massachusetts.

Destructieve neigingen

Whitbourne zegt ook dat sommige psychologen vermoeden dat laatkomers zelfdestructieve neigingen hebben: ze zitten vast in een patroon van te laat komen en bestraffen zichzelf vervolgens voor dat gedrag. Volgens Kohn heeft het ook te maken met een gebrek aan zelfdiscipline en wilskracht.

Te laat komen als voorkeur

Psycholoog en schrijver Adoree Durayappah-Harrison legt uit dat te laat komen voor sommige mensen juist de voorkeursoptie is. Zij vinden het inefficiënt of ongemakkelijk om op een ander te gaan staan wachten. Daarom komen mensen meestal ook een beetje te laat op feestjes bijvoorbeeld.

Ben jij zelf een onverbeterlijke laatkomer? Dan zal je bij jezelf moeten checken welk type laatkomer je bent. Alleen op die manier kan je van je slechte gewoontes af geraken.