Sommige iguanodons van Bernissart zijn waarschijnlijk heel andere dinosoort. En ze kwamen mogelijk aan hun einde door gif

De iguanodons van Bernissart blijven wetenschappers bezighouden 125 miljoen jaar na hun dood. Twee mysteries krijgen binnenkort hun beslag: de discussies over de precieze soort dinosaurussen en de doodsoorzaak van de dieren. Onderzoek van de VUB, de universiteit van Bergen en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) moet daar definitief uitsluitsel over geven.

Over één kwestie lijkt er stilaan een consensus te groeien: niet alle dertig iguanodons behoren tot dezelfde soort. Meer: een aantal ervan zijn zelfs geen iguanodons. En wat de doodsoorzaak betreft, lijken de wetenschappers steeds meer in de vergiftigingspiste te geloven.

Studie

De soortenkwestie was het indirecte onderwerp van een recente studie door paleontoloog Koen Stein van de VUB in het kader van het zogenaamde project 'Cold Case'. "Kort na de opgravingen in 1878 werd de collectie onder de loep genomen door paleontoloog Louis Dollo. Er waren duidelijk twee verschillende formaten van dieren: kleinere en slanke, tegenover grotere plompere. Ze werden in die tijd onder eenzelfde genus geklasseerd en zelfs als één soort beschouwd: iguanodon bernissartensis. Mijn onderzoek moest vooral uitmaken of de kleinere dieren jongen waren of niet. Omdat men ervan uitging dat alle dieren op hetzelfde moment omkwamen, was de soortenkeuze ook een zeer plausibele hypothese."

In de jaren 80 van vorige eeuw ondernam de Brit David Norman een nieuwe poging om de dieren te determineren. Hij wees de kleinere exemplaren toe aan de soort iguanodon atherfieldensis. Hij baseerde zijn besluiten op vergelijkend onderzoek van gelijkaardige dieren die in de jaren 1820 in het Engelse Sussex waren gevonden door Gideon Mantell. Bij eerder onderzoek van die skeletten in de 19de eeuw waren ze geklasseerd onder de soortnaam iguanodon mantelli Meyer.

Twijfel

Maar de twijfel bleef bestaan. Om de zaak definitief te beslechten kreeg Stein hoogst uitzonderlijk de toestemming om enkele van de beenderen van de iguanodons te bemonsteren, zowel van de grotere als van de rankere exemplaren. De bedoeling was vooral om uit te maken of de kleinere skeletten al dan niet van jonge dieren afkomstig waren. Hij mocht ook aan de slag met materiaal uit Duitsland, waar zich min of meer hetzelfde probleem stelde. (lees hieronder verder)

Na studie van de slijpplaatjes onder de microscoop is zijn analyse duidelijk: "Ondanks de mogelijke morfologische variatie binnen één soort zijn er duidelijke aanwijzingen dat de kleinere dieren uit Bernissart wel degelijk volwassen zijn. Jonge dinosauriërs hebben een andere, veel poreuzere beenderstructuur dan volwassen dieren", zo klinkt het.

Waarschijnlijk, zo denkt Stein, behoren de kleineren skeletten van Bernissart toe aan een ander geslacht binnen de iguanodons, de mantellisaurus. Collega Gregory S. Paul doopte in 2008 een van de kleine dino's van Bernissart, skelet IRSNB 1551, om tot het holotype van het nieuwe geslacht dollodon. Volgens andere onderzoekers is dat een synoniem voor de mantellisaurus atherfieldensis in het Natural History Museum in Londen.

Doodsoorzaak

Blijft de kwestie van de doodsoorzaak. Voor de duidelijkheid: de dood van de dieren van Bernissart heeft niets te maken met die andere massale sterfte van dinosauriërs naar aanleiding van de inslag van een asteroïde, waarover al heel veel te doen is geweest. Die vond pas plaats tegen het einde van het Krijt, 66 miljoen jaar geleden.

De eerste hypothese over de doodsoorzaak kwam van paleontoloog Dollo zelf. Hij dacht dat de dieren verdronken waren of omgekomen bij een gevecht met roofdieren. Een eeuw later veronderstelde men dat ze in een moeras waren gezakt of van een klif gevallen, en tijdens de jaren 80 gold dat ze een natuurlijke dood waren gestorven, maar onder invloed van karst in de ondergrond waren beland. Dat laatste klopt wellicht gedeeltelijk. (lees hieronder verder)

"We zullen de oude geologische kaarten herbekijken, boorstalen opnieuw bestuderen en nog niet onderzochte specimens onder de loep nemen met nieuwe technieken", zei paleontoloog Pascal Godefroit (KBIN) daarover in 2015 bij aanvang van het grootscheepse project Cold Case, dat onder meer die doodsoorzaak onderzoekt en waarvan hij de leiding heeft.

Een plotse natuurlijke dood door een of andere ramp wordt, zeker nu blijkt dat alle dieren volwassen waren, erg waarschijnlijk geacht. In een kudde iguanodons zouden minstens een aantal jongen moeten zitten. Jonge dieren zijn zwakker en kennen een procentueel hoger stervenspercentage dan volwassen dieren. Toch zijn er geen skeletten van jongen gevonden in Bernissart, zo blijkt uit de studie van Stein, wat de hypothese dat de dieren een voor een aan hun einde kwamen, tijdens een normaal en langdurig natuurlijk proces, erg ongeloofwaardig maakt.

Vergiftigd

Al tijdens de voorstelling van het project opperde geoloog Jean-Marc Baele van de Bergense universiteit een vermoeden dat de dieren vergiftigd zijn. "De ingespoelde sedimenten in de beenderen bevatten hoge concentraties aan pyriet, een ijzersulfide, dat waarschijnlijk ontstaan is door de reactie van ijzerhoudende bodem met waterstofsulfide", zegt Stein daarover. "Ook de sedimenten waarin de dieren ontdekt werden, bevatten veel pyriet, wat kan wijzen op een grote hoeveelheid waterstofsulfide op het ogenblik van sterven."

Waterstofsulfide is erg giftig en een kleine hoeveelheid is al genoeg om slachtoffers te maken. "Het gas kan geproduceerd zijn door bacteriën of algen in een vochtig moerasmilieu", denkt Stein. "Wellicht, gezien de geologische positie van de skeletten, zijn de dieren niet allemaal op precies hetzelfde moment omgekomen, maar in verschillende episodes die telkens enkele slachtoffers maakten."