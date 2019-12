Sneeuwmummie Ötzi geeft nog meer geheimen prijs ADN

18 december 2019

12u55

Bron: Belga 3 Wetenschap & Planeet Zijn maaginhoud, de ziektes waar hij aan leed en zijn tanden zijn tot in het kleinste detail onderzocht. Maar nu is er nog een geheim dat Ötzi heeft prijsgegeven. Onderzoekers zijn er namelijk van overtuigd dat het koord dat hij bij zich droeg zijn boog was. "De snaar in de pijlkoker van Ötzi is waarschijnlijk de oudste overlevende boogstreng", zegt het Zuid-Tiroolse archeologische museum in Bolzano, waar de ijsmummie wordt bewaard.

Ötzi leefde ongeveer 5.300 jaar geleden en werd gedood door een pijl. Duitse wandelaars vonden de ijsmummie in september 1991 in het Italiaans-Oostenrijkse grensgebied. Wetenschappers ontdekten onder meer dat hij cariës had, lactose-intolerant was en getatoeëerd was.

Tot nu toe was niet duidelijk wat de functie van het snoer dat hij bij zich had precies was. Er werd verondersteld dat het koord, dat meerdere keren was gedraaid, bestond uit plantaardige vezels. Wetenschappers hebben nu echter ontdekt dat het is gemaakt van dierlijke vezels - en daarom veerkrachtig is en geschikt als boogstreng.

Zeldzaam

Prehistorische boogpezen behoren tot de zeldzaamste vondsten bij archeologische opgravingen. Voor het archeologisch museum betekent dit dus nog een record. "Ötzi's artistiek gedraaid koord en de jachtuitrusting is de oudste die er in de wereld is overgebleven uit het Neoliticum." Een andere bundel pezen die zich in de pijlkoker bevond, is mogelijk vervangingsmateriaal voor de boogpees.